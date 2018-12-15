أستراليا تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

التزم موريسون أيضا الاعتراف بالتطلعات لدولة فلسطينية مستقبلية عاصمتها القدس الشرقية

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون السبت أن أستراليا تعترف الآن بالقدس الغربية عاصمة لاسرائيل، لكن نقل السفارة من تل أبيب لن يحصل قبل التوصل الى تسوية سلمية.

والتزم موريسون أيضا الاعتراف بالتطلعات لدولة فلسطينية مستقبلية عاصمتها القدس الشرقية عندما يتم تقرير وضع المدينة المقدسة في اتفاق سلام.

وقال رئيس الوزراء إن من مصلحة أستراليا دعم "الديموقراطية الليبرالية" في الشرق الاوسط، موجهاً انتقادات الى الأمم المتحدة التي اعتبرها مكانا تتعرض فيه إسرائيل ل"التنمر".

وقبل الاعتراف حذرت الحكومة الأسترالية الجمعة، مواطنيها الذي يسافرون إلى الجارة إندونيسيا من إمكانية تعرضهم لعمليات انتقامية.

وجاء في تحذير وزارة الخارجية الأسترالية لمواطنيها إن "تظاهرات حصلت في الأسابيع القليلة الماضية حول سفارة أستراليا في جاكرتا وقنصلية أستراليا العامة في سورابايا".

ونقلت "فرانس برس" عن الخارجية الأسترالية إن هذه التظاهرات "قد تستمر"، داعية مواطنيها إلى "التحلي بـكبر قدر من الحذر".

وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اقترح نقل السفارة خلال حملة انتخابات محلية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الذي أثار قلقا في إندونيسيا وماليزيا.