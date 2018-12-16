أستراليا تعين قائدا عسكريا حاكما عاما للبلاد

حصلت أستراليا على استقلالها عن بريطانيا في 1901

عينت أستراليا قائدا عسكريا حاكما عاما للبلاد، يمثل الملكة إليزابيث رئيسة الدولة، قبل الانتخابات الاتحادية التي تجرى في أيار/ مايو.

وأعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون الأحد تعيين ديفيد هيرلي القائد السابق لقوة الدفاع الأسترالية، والحاكم الحالي لولاية نيو ساوث ويلز في هذا المنصب.

وبدأ هيرلي البالغ من العمر 65 عاما مشواره في الجيش الأسترالي قبل 42 عاما، حتى وصل إلى منصب قائد قوة الدفاع في 2011 .

وقال هيرلي في مؤتمر صحفي مشترك مع موريسون في كانبيرا "إنني فخور جدا بتمثيل أستراليا في منصب الحاكم العام".

ولدور الحاكم العام الرمزي إلى حد كبير سلطات قلما تستخدم، فالحاكم العام هو قائد القوات المسلحة ويقوم بتعيين السفراء والوزراء والقضاة، ويعطي الموافقة الملكية على القوانين ويصدر أوامر بالدعوة للانتخابات.

ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية الحاكم العام الحالي بيتر كوسجروف، التي استمرت خمس سنوات في آذار/ مارس.

ورئيس الوزراء هو رئيس الحكومة في أستراليا، ولكنه يرفع رسميا تقارير في أمور كثيرة لممثل الملكة.

والحاكم العام يعمل بشكل شبه دائم بناء على مشورة رئيس الوزراء والبرلمان، ولكن بإمكانه أيضا حل البرلمان.

وحصلت أستراليا على استقلالها عن بريطانيا في 1901، ولكنها احتفظت بتقاليد برلمانية بريطانية تعود لمئات السنين