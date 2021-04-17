أسراب الجراد تطرق ابواب الأردن وسلاح الجو يتدخل

قالت البوات المسلحة أن "طائرات سلاح الجو الملكي تواصل عمليات الرش الجوية لمكافحة الجراد الصحراوي حتى انتهاء هذه الآفة من أراضي المملكة".

أعلنت القوات المسلحة الاردنية السبت، أن طائرات سلاح الجو بدأت بمساندة وزارة الزراعة في مكافحة الجراد الصحراوي شرقي البلاد.

وقال الجيش في بيان على موقعه الرسمي ان "القوات المسلحة قامت بتفعيل خطة مكافحة الجراد لمساندة جهود الدولة من خلال تجهيز الآليات والمعدات اللازمة للتعامل مع هذه الآفة، للحيلولة دون وصول أسراب الجراد لباقي مناطق المملكة".

وأوضح أن "طائرات سلاح الجو الملكي تواصل عمليات الرش الجوية لمكافحة الجراد الصحراوي حتى انتهاء هذه الآفة من أراضي المملكة".

شهد الأردن خلال الأعوام الماضية ظهور أسراب ضخمة من الجراد، ضمن موجات اجتاحت العديد من الدول.

من جانبه، لفت وزير الزراعة، خالد الحنيفات، في بيان نقلته الوكالة الرسمية، إلى "مساندة سلاح الجو في مكافحة الجراد على مساحات وصلت إلى 7 آلاف دونم (الدونم 1000 متر مربع) من المحاصيل الحقلية".

وبيّن أن "عمليات المكافحة مستمرة لفترتين مسائية وصباحية، باستخدام الرش الأرضي للمجموعات التي تدخل بشكل غير منتظم وبكثافات متوسطة".

وأشار إلى أن "فرق الاستكشاف تواصل تمشيط المناطق الحدودية بمحاذاة الحدود السعودية والعراقية (شرقا)، تحسبا لأي طارئ، وهي جاهزة للتعامل مع دخول أية مجموعات أو أسراب".

وشهد الأردن خلال الأعوام الماضية ظهور أسراب ضخمة من الجراد، ضمن موجات اجتاحت العديد من الدول.

يذكر أن 40 إلى 80 مليون من الجراد الصحراوي المتواجد في الكيلو متر المربع الواحد، يستهلك في اليوم الواحد من الغذاء ما يكفي لـ 35 ألف إنسان.