أسراب كثيفة من الجراد تغطي سماء العاصمة اليمنية

غطت أسراب كثيفة من الجراد سماء العاصمة اليمنية صنعاء وعددا من المحافظات في البلاد، ما اثار مخاوف على المحاصيل الزراعية في هذا البلد الذي يعاني نقصا في الغذاء جراء الحرب المستمرة فيه منذ سنوات.

وتزامن انتشار الجراد فوق صنعاء مع سقوط أمطار عزيرة على المدينة المكتظة بالسكان.

بدورها، قالت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين، إن أسراب الجراد غطّت سماء صنعاء وعددا من المحافظات، قادمة من مناطق التكاثر الصيفية والمناطق الساحلية والشرقية للبلاد.

ونقلت الوكالة عن عادل الشيباني مدير مركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي بصنعاء، قوله إن "مكافحة أسراب الجراد في البلاد وانتشاره بكثافة عالية بحاجة لإمكانيات".

وحذر من أنه في حال استمرار الظروف الملائمة من غزارة الأمطار والرطوبة والغطاء النباتي، ستزيد أسراب الجراد لتشكل خطورة على المحاصيل الزراعية.

وتعتبر الزراعة من أهم القطاعات الحيوية التي يعتمد عليها الملايين من سكان اليمن.

جدير بالذكر أن 40 - 80 مليونا من الجراد الصحراوي المتواجد في الكيلومتر المربع الواحد، تستطيع قطع مسافة 150 كم يوميا، واستهلاك ما يكفي لإطعام 35 ألف إنسان في اليوم الواحد.

