أسرة صحفي أمريكي معتقل لدى "تحرير الشام" تتمكن من زيارته

أعلنت أسرة صحفي أمريكي معتقل لدى هيئة تحرير الشام، في محافظة إدلب شمالي سوريا، تمكنهم من زيارته.

وذكرت زوجة الصحفي بلال عبد الكريم، الذي اعتقل في آب/ أغسطس الماضي على خلفية انتقادات وجهها للهيئة، أنها تمكنت من زيارته للمرة الأولى منذ اعتقاله.

وعلقت: "تمكنا نحن زوجات بلال عبد الكريم، وأبناؤه، من زيارته للمرة الأولى بعد انتظار دام خمسة شهور".

وعلقت زوجته بأن لا أحد يعلم إلى متى سيستمر اعتقال بلال عبد الكريم، ولا يمكن معرفة الظروف الحقيقة للمكان الذي يحتجز فيه.

ودعت أسرة بلال عبد الكريم، هيئة تحرير الشام إلى تمكين جميع ذوي السجناء من زيارتهم.

وشددت على رفضهم التام لإذلال السجناء وتعذيبهم، واستمرار إيقافهم دون توجيه تهم حقيقية.

ويعد بلال عبد الكريم من أبرز الصحفيين الأجانب الذين غطوا مجريات المعارك في الشمال السوري طيلة السنوات الماضية، لا سيما معركة حلب، وحصارها ومن ثم خروج المعارضة منها في 2016.

وتزامن اعتقال بلال عبد الكريم مع حملة اعتقالات شنتها تحرير الشام ضد قيادات سابقة داخلها، وشخصيات أخرى اتهمت التنظيم بالفساد، والظلم، كونه المتحكم الأول في إدلب وريفها.