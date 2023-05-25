أسرة عبد الحليم حافظ تتخذ إجراءات قانونية ضد مستخدمي صوته بتقنية الذكاء الاصطناعي

شنت أسرة الفنان عبد الحليم حافظ، هجوما شديدا ضد الأشخاص الذين يستخدمون تقنية الذكاء الاصطناعي لتوليد صوت الفنان المصري الراحل، مؤكدة أنها ستتخذ الاجراءات القانونية بحق أولئك الأشخاص.

وأشارت أسرة العندليب، إلى أن تلك المحاولات تتم بشكل غير محترف وغير لائق ولا تليق بمسيرة الفنان الراحل.

وفي بيان صادر عن الأسرة، أعلن محمد شبانة، نجل شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، أنهم رصدوا محاولات استخدام صوت والده بتقنية الذكاء الاصطناعي وتضمينه في أغانٍ حديثة.

وأكد شبانة أن هذه التجربة كانت فاشلة للغاية ومنحطة، وبالتالي ستتخذ الأسرة الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن ذلك، نظرًا لأنها تشوه تاريخ ورسالة الفنان الراحل.

وقال نجل شقيق العندليب، إن أي شخص أو شركة يقومون بهذا الفعل سيتعرضون للمسائلة القانونية، وستتخذ ضدهم جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق العقوبات المناسبة.

وأضاف أن صوت عبد الحليم حافظ هو ملك لأسرته فقط، وعلى الجميع أن يكونوا حذرين في تداول هذه المقاطع المسيئة.

وأعرب نجل شقيق العندليب عن رغبة أسرته في ضمان أعلى مستوى من الجودة والاحترافية في حال اتخاذها قراراً باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

وأكد أن أي تطبيق يستخدم صوت وأداء العندليب بهذه التقنية سيتم تصميمه وتنفيذه بمستوى يرضي عشاق الفنان الراحل، وسيحصل على تأييد وتقدير من قبل جمهوره ومحبيه. وختم كلامه بالثقة في أن الله سبحانه وتعالى سيوفقهم لاتخاذ