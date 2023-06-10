أسرة مصرية: هكذا نجونا من سمكة القرش التي قتلت السائح الروسي

روت أسرة مصرية كانت تسبح قبالة شاطىء مدينة الغردقة في مصر، التفاصيل التي عاشتها، وحالة الرعب التي خيم عليها، لحظة هجوم سمكة القرش على السائح الروسي وقتله في البحر الأحمر.



وكانت الأسرة التي تتكون من الأب واثنين من أبنائه، قد شاهدوا الهجوم الدموي الذي تعرض له السائح الروسي قبل أن يتمكنوا من العودة إلى الشاطئ بأمان.

وكانت الأم قد وصلت إلى الشاطئ قبل الأطفال بقليل، حيث شاهدت الهجوم القاتل للقرش على السائح الروسي الذي كان يحاول الدفاع عن نفسه بشجاعة.

وبعد رؤيتها لهذا المشهد المرعب، صرخت الأم بشدة "قرش.. قرش" في محاولة يائسة لتنبيه عائلتها وجعلهم يخرجون من الماء على الفور قبل وصول القرش الخطير إليهم.

وقد أوضحت الأم أنه لولا جهود الشاب في محاولة الهروب من القرش، لكان قد تمكن من الوصول إلى زوجها وأبنائها.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة الغردقة السياحية تعرضت لحادثة مؤلمة قبل يومين، حيث هاجمت سمكة قرش قاتلة سائحًا روسيًا يبلغ من العمر 23 عامًا، وقامت بتمزيق جسده إلى نصفين وسحبته إلى أعماق المياه أمام والده وباقي السياح الذين كانوا على الشاطئ في تلك اللحظة المرعبة.

وفي وقت لاحق، تمكنت فرق الإنقاذ من اصطياد سمكة القرش، وتبين أنها تعود لنوع القرش النمر "Tiger Shark".

استجابة لهذا الحادث المأساوي، قررت وزارة البيئة إيقاف أنشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية في المنطقة الممتدة من منتجع الجونة شمالًا وحتى حدود خليج أبو سومة جنوبًا لمدة يومين، وقد بدأ تنفيذ هذه الإجراءات منذ صباح يوم الجمعة بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر.

