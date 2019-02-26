أسرى فلسطين يتعرضون لهجمة منظمة وممنهجة

الحركة الأسيرة، ذاهبون حتى النهاية في مواجهة هذه الأجهزة التي يريدون حرقنا وقتلنا

قالت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الاسرائيلي، الثلاثاء، إن الأسرى يتعرضون لهجمة كبيرة منظمة وممنهجة من قبل دولة الاحتلال، وكان آخر فصولها تركيب أجهزة تشويش خطيرة ومسرطنة وتمنع التقاط موجات الراديو والتليفزيون وتسبب الصداع للأسرى.

وأضافت الحركة الأسيرة، في بيان صحفي، "نحن الأسرى الفلسطينيين لن نقبل سياسة القتل البطيء، وإن كان بدٌ من الموت فسنموت على طريقتنا التي يهواها الأحرار".

وأوضحت أن "الاحتلال يمارس كل أشكال الإجرام والتنكيل، ومنها حرمان آلاف الأسرى من زيارة أهاليهم منذ سنوات، في مخالفة واضحة لكل القوانين الدولية والأعراف البشرية".

وأشارت الحركة الأسيرة إلى أن الهجمة على الأسرى بلغت ذروتها بعد تركيب أجهزة التشويش المسرطنة، التي ينوي الاحتلال تعميمها على كافة أقسام السجون بعد أن بدأت دولة الاحتلال بها كتجربة في قسم 4 في سجن النقب وفي قسم 1 في سجن ريمون.

وأكدت الحركة الأسيرة، "أننا ذاهبون حتى النهاية في مواجهة هذه الأجهزة التي يريدون حرقنا وقتلنا من خلالها ولو كلفنا ذلك كل الأثمان"، مشددة على أن "الأمور تصل في أي لحظة من اللحظات القادمة داخل سجن النقب لأن يرتقي منه الشهداء، وسيتحول المشهد إلى ساحة مواجهة ومعركة حقيقية يتصدى بها الصدر العاري المليء بالإيمان والتحدي أمام بنادق القتل والإجرام".

وقالت "إن تهديد دولة الاحتلال لنا بالضرب بيد من حديد لا يُخيفنا وإن يدهم الحديدية ستقابلها نفوس وهمم بعزم الجبال وصلابة الفولاذ، وإن الطرق عليه سيزيده متانة وقوة ومنعة وسيرى العدو من ثباتنا أن تهديده لا يخيفنا ولا يثنينا عن رفضنا لجبروته".

ونبهت الحركة الأسيرة أبناء الشعب الفلسطيني "أن الاحتلال قد يفتعل أحداثا يبرر بها لنفسه فيما بعد أن يقتلنا داخل أقسامنا وغرفنا، وعليه فإن فصائل المقاومة وأذرعها الفاعلة تقع على عاتقهم المسؤولية الوطنية والأخلاقية بأن تخرج بكلمة فصل في هذه المواجهة".

ووجهت الحركة الأسيرة رسالة لكل قوى الشعب الفلسطيني برص الصفوف والوحدة الفورية حول قضية الأسرى والمسجد الأقصى وأن الخلافات في هذه المرحلة الحساسة يجب أن يتم وضعها جانباً.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى حراك جماهيري لكل ساحات العمل في الضفة وغزة والقدس والأرض المحتلة عام 1948 والشتات.

ووجهت دعوة خاصة للدبلوماسية الخارجية الرسمية وغير الرسمية بتنظيم وقفات في دول الاتحاد الأوروبي والدول التي تعد نفسها مناصرة لقضايا حقوق الإنسان، وأن تكون هذه الوقفات أمام سفارات دولة الاحتلال، وقالت" فلا يُعقل أن تنتمي دولة الاحتلال لهذا النادي من هذه الدول وتتصرف كأنها في العصور الوسطى مع الأسرى الفلسطينيون في سجونها".

كما وجهت رسالة لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في الأمم المتحدة، ونقول لهم "نحن آدميون خلقنا الله أحرارا، نحن أحد نتائج ومخرجات هذا الاحتلال المجرم وعليكم أن تتحملوا مسؤولياتكم تجاهنا إلى أن ينجلي هذا الاحتلال عن كل أرضنا المحتلة".