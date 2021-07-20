أسر رئيس عمليات القيادة الشرقية بالجيش الإثيوبي

قالت القوات العسكرية لجبهة تحرير تيغراي في بيان عسكري إن العقيد أول ياسين، رئيس عمليات القيادة الشرقية للجيش الإثيوبي في قبضة جيش تيغراي.

وتحتجز قوات تيغراي نحو 5 آلاف من القوات الحكومية الإثيوبية التي هاجمت الإقليم، بعد إطلاق سراح 1000 أسير، مشيرة إلى أنها ستحاكم كبار الضباط المأسورين لديها.

ونشر نشطاء ومدونون صورا قالوا إنها للعقيد أول ياسين الذي سقط بيد قوات جبهة تحرير تيغراي.

وأضاف: "ما يزيد على 5000 جندي لا يزالون معنا وسنبقي على كبار الضباط الذين سيخضعون للمحاكمة".

وتدور حرب بين الجانبين منذ نحو 8 أشهر بعدما تمكنت قوات الحكومة الإثيوبية من السيطرة على مكيلي عاصمة تيغراي بعد 3 أسابيع، لكن قوات الإقليم عادت لتستعيد معظم مناطق الإقليم وعاصمته، وتواصل حاليا قتالها لاستعادتها حتى حدود ما قبل الحرب.