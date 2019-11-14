أسر 3 عناصر من قوات حفتر جنوبي طرابلس

أعلنت قوات حكومة “الوفاق” الليبية، الخميس، عن أسر 3 عناصر تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمحور وادي الربيع، جنوبي طرابلس.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، نشره المكتب الإعلامي لعملية “بركان الغضب” على صفحته بموقع “فيسبوك”.

وقال قنونو إن قواتهم في محور وادي الربيع تمكنت من “أسر 3 عناصر من ميليشيات حفتر وسيطرت على آليتهم وذلك بعد محاصرتهم”.

وفي السياق ذاته، أعلنت قوات الوفاق، في بيان منفصل، وفاة مدني وإصابة آخر نتيجة سقوط قذائف عشوائية أطلقتها “ميليشيات” حفتر على منطقة صلاح الدين بطرابلس فجر الخميس.

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب قوات حفتر بشأن ما ورد في بياني قوات الوفاق.

وتشن قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما مسلحا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، والتي استنفرت قواتها لصد الهجوم.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا من صراع على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وقوات حفتر.