أسطورة الملاكمة الفليبيني ماني باكياو يترشح لرئاسة البلاد

أعلن أسطورة الملاكمة الفلبيني السيناتور ماني باكياو، عزمه الترشح لرئاسة البلاد في انتخابات عام 2022.

ورشح المؤتمر الوطني لحزب "الشعب الديمقراطي- لابان" الأحد، رئيسه السيناتور باكياو (42 عاما) للمنصب، فيما اعلن الاخير قبوله الترشيح متعهدا بخدمة الشعب الفلبيني الذي قال إنه ينتظر تغيير الحكومة.

وقال باكياو "أنا مقاتل وسأظل دائما مقاتلا داخل الحلبة وخارجها"، مضيفا: "باسم أبناء وطننا الذين يتوقون منذ أمد بعيد إلى تغيير جدي للحكومة، أتمنى من كل قلبي وشجاعة وبكل تواضع دعمكم".

وباكياو هو رئيس فصيل حزب "الشعب الديمقراطي-لابان" الذي يقوده هو والسيناتور أكويلينو "كوكو بيمنتل الثالث".

ويحمل باكياو لقب "ملاكم العقد" عن الألفية الثانية، وهو اللقب الذي أطلقه عليه المجلس العالمي للملاكمة واتحاد الكتاب الأمريكيين في الملاكمة والمنظمة العالمية للملاكمة.

ويشغل عدد من الرياضيين السابقين مناصب سياسية بارزة في العديد من الدول، مثل رئيس وزراء باكستان، عمران خان، الذي كان نجما في رياضة الكريكيت، ورئيس ليبيريا، جورج ويا، الفائز بالكرة الذهبية في كرة القدم.

وقد رشح فصيل آخر من الحزب في وقت سابق من هذا الشهر الرئيس الفلبيني الحالي، رودريغو دوتيرتي، لمنصب نائب الرئيس، ومساعد دوتيرتي السابق، السيناتور بونغ غو، كمرشح رئاسي.

ووافق دوتيرتي، الذي يمنعه الدستور من الترشح لفترة ولاية ثانية مدتها ست سنوات، لكن بونغ غو رفض الترشح للرئاسة.

وقاد دوتيرتي حملة وحشية ضد تجار المخدرات ومتعاطيها، وقال الأسبوع الماضي إنه يفضل "الموت أولا" قبل أن يواجه محاكمة دولية، في اليوم التالي لإعلان المحكمة الجنائية الدولية اعتزامها التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بحملة القمع ضد متعاطي المخدرات التي خلفت آلاف القتلى.