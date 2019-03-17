أسماء الأسد تتحدث عن "احتلال من نوع آخر"

تحدثت عقيلة رئيس النظام السوري، أسماء الأسد، السبت، عن تعرض بلادها إلى "احتلال من نوع آخر".

وقالت الأسد في فيديو نشر عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن "سوريا مستهدفة منذ عقود بحرب عسكرية وثقافية واقتصادية؛ كونها ملتقى لثقافات متعددة".

وبحسب أسماء الأسد، فإن سوريا تواجه احتلالا من نوع آخر، يكمن في محاولة تغيير هوية السوريين وانتمائهم .

وأوضحت أن الاحتلال من النوع الآخر يكمن أيضا الحرب على "الجذور والتراث الثقافي والفكري، وسرقة الآثار وتسجيلها باسم الغير".

واستشهدت أسماء الأسد في تصريحها بتدمير التراث والآثار، خلال سنوات الثورة الثماني، معتبرة ذلك عملا "ممنهجا".

واعتبرت أن "التراث المادي واللامادي الموجود في سوريا وضع منه أول عنصر على قائمة اليونسكو، وهناك 3 أماكن أخرى مرشحة لدخول القائمة".

وأقرت أسماء الأسد بأن الأجيال القادمة ربما تجهل تراث سوريا، معللة ذلك بـ"النتيجة الحتمية للحرب".

عربي21