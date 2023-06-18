أسماك القرش تغزو شواطىء الإسكندرية (صور)

انتشرت صور مثيرة لأسماك قرش تم اصطيادها من قبل غواصين في مياه البحر المتوسط قبالة سواحل الإسكندرية في شمال مصر.



وأثارت هذه الصور حالة من الهلع والرعب بين سكان الإسكندرية، التي تشتهر بشواطئها السياحية التي تستقطب الملايين من الزوار من جميع أنحاء مصر والعالم.



وانتشرت صور أسماك القرش من نوع "الماكو" بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل الجدل الحالي الذي تشهده البلاد بعد حادثة مقتل سائح روسي في الغردقة بواسطة قرش مفترس من نوع النمر.



وتظهر الصور الغواصين وهم يحملون تلك الأسماك التي تم اصطيادها من مناطق المكس غرب الإسكندرية، حيث لاقت هذه الصور تفاعلاً كبيرًا واسع الانتشار بين المستخدمين.

غطاس: أسماك القرش موجودة بأعداد كبيرة

وقال الحاج أسامة المندراوي، غطاس في الإسكندرية، إن أسماك القرش موجودة في البحر المتوسط بأعداد كبيرة، وأوضح قائلاً: "تأتي للتزاوج في شهري مايو ويونيو على سواحلنا"



وأشار إلى أن الحواجز المائية التي تم تنصيبها على شواطئ الإسكندرية تجعل وجودها على الشواطئ أمرًا صعبًا للغاية، بالإضافة إلى أنها تفضل الهدوء والخصوصية، ولذلك فهي تتواجد في عمق البحر.



وأضاف المندراوي: "هناك وجود لها في الحلقة البحرية وتعمل العديد من القوارب على صيدها في عرض البحر.. نحن كغواصين لا نتعرض لهجوم منها، ولا يوجد خطر على المصطافين، وما حدث في البحر الأحمر كان حادثًا فرديًا".

قلق السكان

وظهرت العديد من التعليقات على صور القرش، ومن بينها تعليقات تشير إلى وجود هذا النوع وبحجمه في بحر المكس بالإسكندرية كدليل على وجود أبوين وعملية تكاثر.

كما كتب أحد الأشخاص: "من الطبيعي جدًا أن يكون له وجود في البحر المتوسط، ولكن هل ظهوره واصطياده يحدث بالصدفة أم هناك تكثيف إعلامي للأمر؟".

رد رسمي: أسماك قرش بأحجام صغيرة

وفي أول رد رسمي على الأمر، أكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أنه تم التواصل فورًا بعد رصد الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي التي تظهر وجود سمكة قرش على شاطئ المكس غرب المدينة.



وأشار عبد الرازق إلى أن الصيادين والغواصين والمحميات أكدوا جميعًا وجود أسماك القرش بأحجام صغيرة وأنها لا تشكل أي خطورة على عمق يزيد عن 2 كيلومتر في أعماق البحر، منوهين إلى أن الشواطئ ليست بيئة مناسبة لوجود تلك الأسماك.

