"أسوشيتد برس" تطالب بتحقيق مستقل في قصف إسرائيل لمكتبها بغزة

دعت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، الأحد، إلى إجراء تحقيق مستقل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت ودمرت مبنى بمدينة غزة كان يضم مكاتبها هي وقناة “الجزيرة” القطرية ووسائل إعلام أخرى.

وقالت رئيسة تحرير الوكالة، سالي بوزبي، في بيان، إن المطلوب هو تحقيق مستقل في حيثيات الغارة الجوية الإسرائيلية على برج “الجلاء” في القطاع، الذي يضم مكتب الوكالة.

وأضافت بوزبي: “الجمهور يستحق معرفة الحقائق.. الحكومة الإسرائيلية لم تقدم بعد أدلة واضحة تدعم هجومها الذي دمر البرج المكون من 12 طابقا، وسوّته بالأرض”.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حركة “حماس” تستخدم المبنى كمقر استخبارات عسكرية ولتطوير أسلحة، ومنح صحفيي “أسوشيتد برس” ومستأجرين آخرين مهلة قصيرة لإخلائه.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، الأحد، إننا “نجمع أدلة لتقديمها إلى الولايات المتحدة”، وفق الوكالة.

وتابع: “نحن في خضم قتال.. هذا (الأمر) قيد المعالجة، وأنا متأكد من أنه سيتم تقديم المعلومات في الوقت المناسب”.

فيما ذكرت بوزبي أن لدى الوكالة “مكاتب في برج الجلاء منذ 15 عاما، ولم يتم إبلاغها أو لديها أي مؤشر على احتمال وجود حماس في المبنى.. يجب توضيح الحقائق”.

وتابعت: “نحن في حالة صراع.. ولا ننحاز إلى أي طرف في هذا الصراع، سمعنا إسرائيليين يقولون إن لديهم أدلة.. نحن لا نعرف ما هو هذا الدليل.. من المناسب أن تكون هناك نظرة مستقلة على ما حدث بالأمس- تحقيق مستقل”.

والسبت، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن مبنى الجلاء “كان يستخدمه جهاز المخابرات العسكرية لحماس، وهو ليس بناية بريئة”.

والأحد، ارتفع ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على غزة، منذ الإثنين، إلى 197 شهيدا، بينهم 58 طفلا و34 سيدة، إضافة إلى 1235 جريحا، إضافة إلى 21 شهيدا ومئات الجرحى في الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة.

فيما قتل 10 إسرائيليين وأصيب المئات، خلال قصف صاروخي للفصائل الفلسطينية من غزة باتجاه مناطق في إسرائيل.‎ (الأناضول)