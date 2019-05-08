أسيران فلسطينيان يضربان عن الطعام منذ 37 يوما

أفاد نادي الأسير الفلسطيني الأربعاء، بأن أسيرين فلسطينيين يواصلان إضرابا مفتوحا عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 37 يوما.

وذكر نادي الأسير (جهة غير حكومية)، في بيان صحافي، أن الأسرى عودة الحروب وحسن العويوي وكلاهما من الخليل في الضفة الغربية، يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهما الإداري.

وذكر نادي الأسير أن إدارة السجون الإسرائيلية نفذت بحق الأسرى المضربين، عمليات نقل متكررة رغم ما يواجهانه من أوضاع صحية صعبة بعد مرور 37 يوماً على الإضراب في محاولة للضغط عليهما وكسر الإضراب.

وبحسب البيان ، فإن الحروب (32 عاماً) أسير منذ شهر كانون أول/ ديسمبر 2018، وهو أب لعشرة أطفال، أما العويوي (35 عاماً) فأسير منذ 15 كانون ثان/ يناير 2019، وهو أب لثلاثة أطفال.

وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، تعتقل إسرائيل في سجونها حاليا نحو 5700 أسير وأسيرة، من بينهم نحو 500 على بند الاعتقال الإداري الذي يتيح الاعتقال المفتوح من دون توجيه اتهامات محددة