أشكنازي من القاهرة: إعادة أسرانا لدى "حماس" فوق كل الاعتبارات

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي اليوم الأحد إلى القاهرة بأول زيارة من نوعها منذ 13 عاما، بهدف بحث التهدئة الهشة حول قطاع غزة.

ونشر أشكنازي لدى وصوله إلى القاهرة تغريدات باللغات العبرية والعربية والإنجليزية على حسابه في "تويتر"، شكر فيها نظيره المصري سامح شكري على دعوته

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شكرا على دعوتك وزير خارجية مصر سامح شكري وهي اول زيارة لوزير خارجية اسرائيلي لمصر منذ ١٣ عاما. سنجري خلال هذه الزيارة عددا من اللقاءات لبحث قضايا ثنائية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ونوغل في آليات التهدئة حيال غزة واعادة بناء القطاع تحت اشراف دولي. pic.twitter.com/NfOOiAHMfp — גבי אשכנזי - Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) May 30, 2021

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي أنه سيناقش مع الجانب المصري ملفات إقليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، مضيفا: "سنجري خلال هذه الزيارة عددا من اللقاءات لبحث قضايا ثنائية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ونوغل في آليات التهدئة حيال غزة وإعادة إعمار القطاع تحت إشراف دولي".

Thank you, FM #Sameh_Shoukry, for your invitation to visit #Egypt, the first formal visit of an Israeli FM in 13 years.



During the visit we will discuss regional issues as well as ways and means to strengthen our bilateral relations. pic.twitter.com/j6pcv4gs9T — גבי אשכנזי - Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) May 30, 2021

ولفت أشكنازي إلى أنه سيناقش مع المسؤولين المصريين إعلان وقف دائم لإطلاق النار مع حركة "حماس" وإقامة آية خاصة بتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار القطاع، مع التركيز على التزام إسرائيل "فوق كل الاعتبارات" على إعادة جنودنا ومواطنينا الأسرى لدى "حماس".

ووصل أشكنازي إلى القاهرة بالتزامن مع زيارة وفد أمني مصري رفيع المستوى برئاسة رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل إلى الضفة الغربية وإسرائيل وغزة لمناقشة مساعي تثبيت الهدنة التي تم إعلانها بعد الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري حول القطاع