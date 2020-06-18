أصابة زعيم كازاخستان التاريخي نزارباييف بفيروس كورونا

نزارباييف الذي يحتفل الشهر المقبل بعامه الثمانين، تنازل السنة الماضية عن الرئاسة وسلمها الى قاسم-جومارات توكاييف لكنه لا يزال يحتفظ بنفوذه مع لقب “زعيم الأمة” ورئيس الحزب الحاكم ورئيس مجلس الأمن الكازاخستاني.

أصيب زعيم كازاخستان التاريخي نور سلطان نزارباييف الذي تنحى عن الرئاسة في الآونة الأخيرة وسلمها الى مقرب منه مع الاحتفاظ بنفوذه، بفيروس كورونا المستجد كما أفاد موقعه الالكتروني الرسمي الخميس.

وجاء على الموقع “للأسف فإن الفحص الأخير للكشف عن فيروس كورونا المستجد على زعيم الأمة كان إيجابيا، لكن ليس هناك ما يدعو إلى القلق”.

وكان نزارباييف الذي يحتفل الشهر المقبل بعامه الثمانين، تنازل السنة الماضية عن الرئاسة وسلمها الى قاسم-جومارات توكاييف لكنه لا يزال يحتفظ بنفوذه مع لقب “زعيم الأمة” ورئيس الحزب الحاكم “نور الوطن” ورئيس مجلس الأمن الكازاخستاني.

وأفاد البيان أن نزارباييف “يواصل العمل عن بعد”.

وكان مسؤولون كبار في كازاخستان أعلنوا هذا الشهر انهم مصابون بالفيروس وبينهم وزير الصحة يلزان برتانوف، وكذلك الناطق باسم الرئيس.

