أصدقاء وخصوم يلتقون في عُمان للتعزية بوفاة قابوس

كان زعيما قطر والإمارات، اللتين تشهدان خلافا منذ مدة طويلة، من بين الذين زاروا قصر السلطان في مسقط.

التقى قادة من العالم والمنطقة، كثير منهم على خلاف، بسلطان عمان الجديد الأحد لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي ساعدت دبلوماسيته الهادئة على مدى خمسة عقود في السلطة في تهدئة الاضطرابات بالمنطقة.

وكان زعيما قطر والإمارات، اللتين تشهدان خلافا منذ مدة طويلة، من بين الذين زاروا قصر السلطان في مسقط، إضافة إلى وزير خارجية إيران، الخصم اللدود للسعودية والإمارات حليفتي الولايات المتحدة.

وتعهد سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد بعد توليه السلطة يوم السبت بانتهاج السياسة الخارجية لسلفه، الذي حظي بدعم الغرب، والتي حققت بها مسقط التوازن في العلاقات بين جارتيها الكبيرتين السعودية وإيران وأيضا الولايات المتحدة.

وقالت إلينا ديلوجر وهي الزميلة الباحثة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى "سيكون تحديه من الآن فصاعدا هو الإسراع بتكوين علاقاته الشخصية مع الشركاء الأجانب وتوضيح موقفه المرجح أن يبقى على نفس مسار السياسة الخارجية لعمان".

وتمكن السلطان قابوس، الذي توفي يوم الجمعة عن عمر 79 عاما، من الحفاظ على حياد سلطنة عمان، إذ لم تنحز مسقط لأي طرف في الخلاف الخليجي مع قطر وساعدت في التوسط في محادثات سرية بين واشنطن وطهران عام 2013 أفضت بعد ذلك بعامين إلى إبرام الاتفاق النووي الدولي الذي انسحبت منه واشنطن في 2018.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطان قابوس بأنه شريك حقيقي لبلاده، عمل مع تسعة رؤساء أمريكيين مختلفين.

وأضاف في بيان "جهوده التي لم يسبق لها مثيل من أجل الحوار وتحقيق السلام في المنطقة أظهرت لنا أهمية الإنصات لكل وجهات النظر".

وقالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون والأمير تشارلز وصلا إلى مسقط من أجل مراسم العزاء لأطول الحكام العرب بقاء في السلطة والذي أصبح سلطانا في انقلاب عام 1970 بمساعدة من القوة الاستعمارية السابقة بريطانيا. ومن بين الشخصيات الغربية الكبيرة التي توجهت إلى مسقط أيضا الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.

وتولى السلطان هيثم السلطة في وقت يشهد توترا متصاعدا بين إيران والولايات المتحدة قد يزعزع استقرار منطقة حيوية بالنسبة لإمدادات النفط العالمية.

وبوفاة السلطان قابوس، يصبح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح (90 عاما)، والذي كان في مسقط أيضا يوم الأحد، آخر الزعماء القدامى في منطقة الخليج.

