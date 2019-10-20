أصغر عضو بالكونغرس تدعم ساندرز في سباق الرئاسة

أعلنت عضو مجلس النواب الأمريكي المثيرة للجدل، ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، دعمها للمرشح الرئاسي بيرني ساندرز

وقالت أوكاسيو كورتيز البالغة 30 عاما، أمس السبت، خلال المهرجان الذي جمع نحو 20 ألف شخص في دائرتها الانتخابية في كوينز بنيويورك: "لدينا الآن أفضل مجموعة مرشحين ديمقراطيين في جيل، والكثير من ذلك يعود إلى العمل الذي أنجزه بيرني ساندرز في حياته".

وفي وقت سابق، أعلن المسؤولين عن حملة المترشح الديمقراطي بيرني ساندرز الانتخابية أنه "خلال أحد النشاطات الانتخابية شعر ساندرز بوجع في الصدر، وتبين من الفحوص الطبية التي أجريت له وجود شريان مسدود فتم وضع قسطرتين له".

وفيما بعد أعلن السيناتور أنه جاهز لمواصلة العمل بعد خروجه من المستشفى.

ويتنافس لنيل الترشيح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية 19 مرشحا، شارك 12 منهم في مناظرة يوم الثلاثاء الماضي، ويحتل ساندرز المركز الثالث في استطلاعات الرأي، خلف جو بايدن وإليزابيث وارين.

وانضمت أوكاسيو كورتيز إلى زميلتها من الحرس الديمقراطي الجديد في الكونغرس، إلهان عمر، في تأييد ساندرز.

والنائبتان الشابتان تنتميان إلى ما يسمى بـ"الفرقة"، وهي مجموعة من 4 نائبات شابات متنوعات عرقيا ويساريات وجريئات ينشطن ضد سياسة الرئيس ترامب العنصرية، ولهذا طلب منهن ترامب في وقت سابق أن "يعدن إلى أوطانهن الأصلية"، رغم أن جميعهن أمريكيات