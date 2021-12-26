أصنام السياسة في سجالات العراقيين

يبالغ الكثير مِن الباحثين والإعلاميين في نقدهم لمواقف الجمهور والمواطن العراقي المغلوب على أمره، ويحاولون اختزال مشكلة مواقفهم السياسية في عبارة موجزة تليها «أزمة في الوعي السياسي». ويبدو أن هذا النقد هو مِن إحدى محاولات قراءة الأحداث من خلال منظورٍ فَوقي لا يريد أن يتعب نفسَه في حفريات تفكيرنا السياسي الذي تَشكّلَ في ظلّ نمطيةِ التفكير المحكوم بأطرِ المجتمعات التقليدية.

لو عُدنا إلى أطروحة المفكّر الإنجليزي "فرنسيس بيكون" في القرن السادس عشر، في كتابه (الأورغانون الجديد أو الوسيلة الجديدة لاكتساب المعرفة)، سنجده يعتقد بوجود أربعة أنواع من الأوهام التي تحجب الرؤية في عقول البشر، وأطلق عليها تسمية الأصنام الأربعة.

أوّل تلك الأصنام، "أصنام القَبيلة"، ويعني أن يسلّم الإنسان بالمعتقدات الزائفة التي تغرسها القبيلة أو العِرق أو الجماعة، والتي تشكّل تفكيرَه ووعيه العام. الصنم الثاني هو "أصنام الكهف"، إذ لِكلّ إنسان كهفه الخاص به الذي يقوم بعكس الضوء الذي يدخل إلى هذا الكهف ويحوّله إلى صورٍ بناءً على أفكاره وتجربته الشخصية التي تشكّلت في كهفهِ المعزول والمحدود، ومِن ثمَّ يتوهم أنها الحقيقة. في حين هو ظلٌّ لِلصورة وليس انعكاسا حقيقاً لها!

أمّا الصنم الثالث فهو "صنم السّوق" ويتحدد بما يتداوله النّاس في توصيف شؤونهم العامة في الأسواق والمقاهي ومناطق تجمّعهم، ويتم على أساسها تشكيل الآراء والمعتقدات المغلوطة الناتجة، وينتج عنه تبادل كلمات ومصطلحات عامّة يتم تَبنّيها رغم زيفها وعُموميتها؛ وفيما بعد تستقر بالأذهان كمجموعة من المغالطات المشوّهة. وأخير هذه الأصنام التي استقرّت في عقول البشر هو "صنم المسرح"، ويعني العوالم الزائفة والخيالية التي تشكلت بسبب تداول الأفكار المغلوطة التي شكّلتها النخبةُ والشخصيات ذات النفوذ والتأثير في المجتمع، ويتمّ تناقلها مِن دون تفكير. وهنا يتمّ تشبيه النّاس بالمتفرجين في عرضٍ مسرحي وهم يتلقّون تلك الأفكار مِن خشبة المسرح بصورةٍ زائفة بعيدة عن تجارب حياتهم الحقيقة.

تلك الأصنام أو الأوهام هي مَن يتحكّم بنمطية تفكيرنا بصورةٍ عامة، وباتت تتحكم بالخطاب السياسي، حتّى فرضت أصناماً أخرى على التفكير والحوار والنقاش، ويمكن أن نحدد أربعة اصنام رئيسة أصبحت حاضرة ومتحكّمة في السجالات السياسية، وهي: أصنام المكوّناتية، وأصنام الزعامات السياسية، وأصنام الشَّعبوية، وأصنام المؤامرة.

- أصنام المكوّناتية: نجحت الطبقة السياسية بتحريف كلّ معاني وتطبيقات "الديمقراطية التوافقية"، وحوّلَت إلى تقاسم السلطة ومؤسسات الدولة والمناصب العليا فيها إلى مقاطعات تابعة لِلأحزاب أو الكيانات السياسية التي تقدّم نفسَها بعنوان التمثيل الطائفي أو القومي. ولذلك بعد ثمان عشر سنة بات من غير الممكن الحديث عن أطراف المعادلة السياسية إلا بعناوين بيوتات سنية وشيعية وكردية، وأصبح من الصعوبة التفكير بالعمل السياسي خارج دوائر الانتماء لهذه المكوّنات الثلاث. واليوم ننشغل بسجال سياسي عن شكل الحكومة القادمة، وهل ستكون حكومة أغلبية أم توافقية؟ لكننا لا نستطيع أن نغادر منطقة التفكير في مَن يكون شريكاً في حكومة الأغلبية مِن دون أن نستحضر التركيبة الطائفية والقومية. والمفارقة أن هذه التركيبة لا تستحضر في خدمة أبناء هذه المكونات، وإنما لِتقاسم غنائم السلطة. وأمّا المنتمين لهذه المكوّنات فهم أرقام انتخابية لا أكثر ولا أقل، وهم مجرّد زبائن لِأحزابٍ وزعامات السلطة. ولكن أغلبهم باتوا يعيشون بأوهام القبيلة، التي لا يمكن أن يغادروا ما فرضته عليهم مِن منطق التفكير.

- أصنام الزعامات السياسية: الزعامة بالعراق، كما حالها في المجتمعات التقليدية، مرتبة برمزيات دينية أو عائلية أو شخصيات تأتي إلى السلطة، ومِن ثمَّ تستغلّ موارد الدولة لتشكيل زعامتها. وقد يتوهم الكثير مِن السياسيين بأنهم أصبحوا زعماء كونهم يتربّعون على عرش السلطة لفترةٍ معينة، وقد يتوهم البعض أنَّ شرعية زعامته تتأتى مِن خلال الاقتناع بخطابه ومواقفه التي يعبّر فيها عن نصرةٍ لطبقته الاجتماعية أو الطائفية. ومن ثمَّ تتحول هذه الزعامات في السجالات السياسية إلى "تيجان رؤوس" أو "خطوط حمراء" لا يمكن المساس برمزيتها ولا عنوانها، ويجب أن تكون هذه الزعامات خارج منطقة الانتقاد. وهنا تكمن مفارقة خطيرة في الوَعي السياسي؛ إذ كيف يكون لشخصٍ يحافظ على رمزيته التي يستمدّها مِن عنوان ديني أو عائلي وهو يردّ وضعه فوق اعتبارات النقد أو التشكيك وحتّى التهكم، في حين هو يمارس عملاً سياسياً لا يقيم بتلك العناوين ولا يمكن أن يُمنَح الثقة على أساسها؛ لأنَّ السياسة لا تعرف القدسية وإنما تقوم على أساس توازنات المصالح التي تخضع لِلمساومات والترضيات وتحقيق المكاسب، وتحقيق المنجز السياسي هو معيار التقييم لا الخطابات السياسية التي تُتاجر بالمبادئ والقيم والشعارات الدينية والطائفية والقومية.

- أصنام الشَّعبَوية: الشَّعبَوية هي مرض العصر، وباتت مِن متطلبات الشهرة في مجالات السياسية والإعلام وحتّى مواقف النخب الثقافية، لاسيما بعد سيطرة مواقع التواصل الاجتماعي وتحكّمها في التسويق السياسي والإعلامي والثقافي. ولكنَّ المصيبة الكبرى عندما تكون الشَّعبوية هي الأساس في المواقف والسلوك والخطاب السياسي، فعندها سيكون لدينا تضخم في رجالات السلطة وفقر واضح وصريح في رجالات الدولة. وهذه الإشكالية هي التي تتحكّم في الكثير مِن مواقف الطبقة السياسية، إذ بدلاً من أن يكونوا رجال دولة يعملون وفق رؤية واسترايجيات واضحة تحسب حسابات التكلفة والربح والخسارة لبناء البلد، أصبحوا يعملون بناءً على ردود الأفعال وعاجزين عن الدفاع عن رؤيتهم ومواقفهم وسياساتهم العامة في إدارة الدولة.

- أخيراً، أصنام نظرية المؤامرة. مِن مهازل العقل السياسي العراقي هو عجزه عن مغادرة التفكير بنظرية المؤامرة، وعلى العكس من ذلك استحضارها دائماً في جميع السجالات السياسية. ويشارك في ترسيخ هذه المهزلة الكثير مِن السياسيين بتسويقهم لها لتبرير الفشل والفوضى التي هي نتيجة لسيطرتهم على مواقع السلطة. ولا أعتقد أنَّ هناك مؤامرة يمكن لها أن تحقق أهدافها وغاياتها بأكملِ صورة مثلما تحقق الخراب والفساد والفشل والفوضى على يد هذه الطبقة السياسية التي حكمت العراق طوال أكثر من نصف قرن من تاريخه المعاصر.

إياد العنبر - الحره