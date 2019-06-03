أطباء السودان تناشد الصليب الأحمر التدخل لإجلاء جرحى فض الاعتصام

ناشدت لجنة أطباء السودان المركزية، الإثنين، الصليب الأحمر والهلال الأحمر وأطباء بلا حدود للتدخل الفوري من أجل إجلاء الجرحى والمصابين والكوادر الطبية في ميدان الاعتصام.

وأوضحت اللجنة المعارضة أن هولاء الجرحي والمصابين والكوادر الطبية محاصرين داخل العيادات الميدانية في منطقة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم.

وأشارت إلى أن هناك عدد من الشهداء يصعب حصرهم نسبة للوضع الأمني غير المستقر في المستشفيات الميدانية المحاصرة بواسطة قوات المجلس العسكري الانقلابي.

وكان المعتصمون قد اقاموا عدد من العيادات الميدانية في المباني المجاورة لمقر الاعتصام خاصة المباني التعليمية في المنطقة.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، فجر الإثنين “سقوط قتيلين وعشرات الجرحى أثناء فض السلطات السودانية للاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم”.

وقالت اللجنة إن “عياداتها داخل الميدان محاصرة مع وجود عدد من الإصابات بداخلها”.

وأكدت “إطلاق النار داخل حرم مستشفى (المعلم) الواقع على محيط ميدان الاعتصام”.

وفجر الإثنين، بدأت السلطات في فض اعتصام آلاف السودانيين، من أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، والذي استمر لنحو شهرين، مستخدمة في ذلك الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وفقاً لشهود عيان.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الإثنيين، عقب فض ميدان الاعتصام إلى “إعلان العصيان المدني الشامل لاسقاط المجلس العسكري الغادر القاتل واستكمال ثورتنا”.

وناشد التجمع “الثوار في كل أحياء بلدات مدن السودان وقراه للخروج للشوارع وتسيير المواكب”. كما دعا إلى “إغلاق كل الشوارع والكباري والمنافذ”.