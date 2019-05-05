"أطباء بلا حدود" تستأنف نشاطها في مستشفى بعدن

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأحد، استئناف أنشطتها في مستشفى بعدن، ثاني أكبر مدينة في اليمن، بعدما علقت عملها هناك لشهر إثر خطف وقتل مريض كان يتداوى تحت رعايتها.

وكتبت المنظمة على صفحتها في موقع "تويتر": "استأنف مستشفى عدن الجراحي التابع لأطباء بلا حدود أنشطته اعتبارا من يوم الخامس من مايو، بعد شهر من إيقافه".

وعلقت أطباء بلا حدود عملها في مستشفى الصداقة في مطلع أبريل بعد قيام مسلحين بتهديد الحراس والعاملين فيه وخطف مصاب عثر عليه لاحقا مقتولا في الشارع في أحد أحياء المنصورة.

ومدينة عدن الواقعة في جنوب البلاد تعتبر منذ 2015 العاصمة المؤقتة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا، بعدما سيطر الحوثيون على صنعاء.