أطباء بلا حدود تطالب بإجلاء 6000 مهاجر معتقل بليبيا

قالت منظمة أطباء بلا حدود الدولية اليوم الثلاثاء، إن هناك ما يقرب من 6000 مهاجر محاصرين في معسكرات الاعتقال الليبية، وإنه يجب إجلاؤهم إلى أوروبا “في أسرع وقت ممكن”.

ووثقت منظمات حقوق الإنسان مراراً وتكرارا حالات سوء المعاملة والتعذيب في سجون المهاجرين في ليبيا، وقد ساهم الصراع المستمر منذ شهرين حول العاصمة طرابلس في تفاقم الوضع في أنحاء البلاد.

وقال سام تيرنر ، رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في ليبيا ، في مؤتمر صحافي في روما اليوم الثلاثاء، إنه: “لا توجد أماكن آمنة في ليبيا لنقل هؤلاء المهاجرين واللاجئين إليها لإبعادهم عن خطر النزاع”.

وقال تيرنر ، وهو يطلق نداءً إلى حكومات الاتحاد الأوروبي: “لهذا السبب ندعو بشكل عاجل إلى إجلائهم الإنساني”.