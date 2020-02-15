أعداد اللاجئين السوريين في الدول العربية

كشف تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن عدد الاجئين السوريين في عدد من الدول العربية في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية.

وذكر التقرير أن البلاد تشهد تزايدا في أعداد اللاجئين منذ اندلاع الأزمة السورية 2011، مضيفا أنه وفقا لآخر إحصائية أصدرتها المنظمة سجل السوريون ما يقرب من 5 ملايين و600 ألف لاجئ.

وأوضح أن العدد الأكبر من اللاجئين يتركز في تركيا بإجمالي ما يقرب من 3 ملايين و600 ألف لاجئ ، ونحو 915 ألفًا في لبنان، و655 ألفًا بالأردن، و245 ألفا في العراق، ونحو 130 ألفا في مصر، فضلا عن نزوح أكثر من6 ملايين سوري داخل بلادهم.

و أعربت مفوضية اللاجئين عن بالغ قلقها إزاء سلامة المدنيين شمال غرب سوريا، مشيرة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية على نحو متزايد، مع تزايد أعداد النازحين، لافتة إلى فرار حوالي 700 ألف شخص داخل مناطق النزاع في إدلب وحلب منذ ديسمبر الماضي.

وتقدر المفوضية أن 70% من اللاجئين السوريين في دول الجوار يعيشون تحت خط الفقر، مع استمرار معاناتهم من البطالة وعدم الوصول المتساوي لخدمات التعليم.

ووفقا لتقرير الاحتياجات العالمية لإعادة التوطين للعام الحالي، يأتي اللاجئون السوريون في المركز الأول من حيث الأكثر تعرضا للخطر والذين يحتاجون إلى إعادة توطين، حيث يبلغ عددهم نحو 580 ألف لاجئ.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعا العام الماضي نحو 91 ألفا، بحسب تقرير المفوضية، الذي قدر أن نصف في المائة من اللاجئين السوريين سينضمون لبرامج إعادة التوطين.

وأشار تقرير الاحتياجات السنوية للاجئين إلى أن المفوضية في حاجة إلى 5 مليارات و400 مليون دولار لمساعدة اللاجئين في دول الجوار خلال العام الجاري.