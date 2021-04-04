أعربوا عن دعمهم للأردن.. الملك عبد الله الثاني يتلقى اتصالات هاتفية من قادة دول عربية

تلقى الملك عبد الله الثاني اتصالات هاتفية الاحد، من عدد من قادة الدولة العربية الذين اعربوا عن تأييدهم لجميع الإجراءات والقرارات التي يتخذها الأردن للحفاظ على أمنه واستقراره.

وتلقى الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد الملك سلمان خلال الاتصال وقوف السعودية وتضامنها الكامل مع الأردن ومساندة المملكة لكافة الإجراءات التي يقوم بها الملك لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره.

كما أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مؤكدا تضامن السعودية الكامل مع الأردن ودعمه لكافة الإجراءات التي يقوم بها جلالته لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنيا للأردن بقيادة جلالة الملك الخير والأمن والاستقرار.

وأجرى ولي العهد السعودي اتصالا بولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مؤكدا وقوف السعودية وتضامنها مع الأردن ومساندة السعودية التامة لكافة الإجراءات التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره.

كما أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بجلالة الملك عبد الله الثاني، مجددا تضامن مصر التام حكومة وشعباً مع الأردن، ومعرباً عن الدعم الكامل لكل القرارات الأخيرة التي اتخذها الملك عبد الله الثاني من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة.

كما تلقى جلالة الملك اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعرب خلاله عن وقوف فلسطين بقيادتها وشعبها مع الأردن في مواجهة الأزمات والتحديات كافة.

وشدد عباس خلال الاتصال الهاتفي مع جلالة الملك، على أن استقرار الأردن هو استقرار للمنطقة بأسرها، وهو أيضا مصلحة عربية وإسلامية عامة، ومصلحة فلسطينية على وجه الخصوص، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين ، والتعاون المستمر والتنسيق في جميع المجالات والميادين، لما فيه مصلحة وأمن واستقرار البلدين.

وتلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالات هاتفية، الأحد، من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أعربوا فيها عن تضامن بلدانهم التام مع الأردن، بقيادة جلالته.

كما أعربوا، خلال الاتصالات، عن تأييدهم لجميع الإجراءات والقرارات التي يتخذها الأردن للحفاظ على أمنه واستقراره.(المملكة)