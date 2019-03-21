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أعضاء بالشيوخ الأمريكي يطالبون ولي العهد السعودي بإطلق سراح المعتقلين السياسيين

أعضاء بالشيوخ الأمريكي يطالبون ولي العهد السعودي بإطلق سراح المعتقلين السياسيين
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