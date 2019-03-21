أعضاء بالشيوخ الأمريكي يطالبون ولي العهد السعودي بإطلق سراح المعتقلين السياسيين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

بعث أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، رسالة إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، طالبوه فيها بإطلاق سراح معارضين وناشطين معتقلين لدى المملكة بينهن مواطنون أمريكيون.

الرسالة بعثها 9 من نواب ديمقراطيون بمجلس الشيوخ بينهم السيناتور، ديك دوربين، و إليزابيث وارن التي تستعد لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020؛ للمطالبة بإطلاق سراح الناشطين والمعارضين المعتقلين بالمملكة.

وذكرت الرسالة أنه “بخلاف تقارير منظمات دولية لها اعتبارها حول الاعتقالات التعسفية لفترة طويلة للناشطين والمعارضين السلميين، فإن هناك وثائق أخرى حول وجود معاملة سيئة، وعنصرية ممنهجة تمارس ضد النساء، والعمال المهاجرين، وأفراد ينتمون لأديان مختلفة”.

وطالب النواب في رسالتهم بإطلاق سراح غير مشروط لكل من الكاتب رائف بدوي، ووليد أبو قاهر المدافع عن حقوق الإنسان، فضلا عن الناشطتين في مجال حقوق الإنسان لوجين الهدول، وسمر بدوي.

كما طالبوا بإطلاق سراح المواطن الأمريكي، وليد فاتيحي المعتقل بالمملكة العربية السعودية منذ العام 2017.

وتأتي هذه التحركات وسط انتقادات شديدة تطال السعودية عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، أكتوبر/تشرين أول الماضي.

الأناضول