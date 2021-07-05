أعلى حصيلة يومية بكورونا في الكويت واتفاق مغربي صيني لإنتاج اللقاح

سجلت الكويت اعلى حصيلة اصابات بفيروس كورونا الاثنين، فيما وقع المغرب اتفاقيات لتصنيع وتعبئة اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا ولقاحات أخرى في المملكة.

وقالت وزارة الصحة الكويتية الإثنين انه تم تسجيل 1977 إصابة بفيروس كورونا، تمثل أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.

وأضاف الوزارة، في بيان، بتسجيل 12 وفاة جراء الفيروس، إضافة إلى تعافي 1841.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 365 ألفا و649، منه 2029 وفاة، و345 ألفا و106 حالات شفاء.

وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، سجلت الكويت أعلى معدل يومي بكورونا بلغ 1935 إصابة‎.

في السياق ذاته، نقلت صحيفة "القبس الكويتية (خاصة)، عن مصادر حكومية رفيعة المستوى، تحذيرها من أن الوضع الوبائي لـ"كورونا" في البلاد دخل دائرة الخطر مع تزايد نسبة الإشغال السريري في العناية المركزة وأجنحة "كورونا".

وأضافت المصادر، التي لم تكشف الصحيفة هويتها، أن خيار الحظر وإغلاق الأنشطة دخل أجندة الخيارات القريبة إن استمر تدهور الوضع الصحي المخيف في البلاد.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 184 مليونا و756 ألفا، توفي منهم أكثر من 3 ملايين و996 ألفا، وتعافى ما يزيد على 169 مليونا و65 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

اتفاق مغربي صيني

الى ذلك، وقع المغرب الإثنين، اتفاقيات لتصنيع وتعبئة اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا ولقاحات أخرى في المملكة.

جاء ذلك في حفل ترأسه الملك محمد السادس، بالقصر الملكي في مدينة فاس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

الملك محمد السادس خلال حضوره توفيع الاتفاقيات مع الصين بشان اللقاح

وتم التوقيع على ثلاثة اتفاقات، الأولى مذكرة تعاون بشأن اللقاح المضاد لكوفيد 19 بين الحكومة المغربية ومجموعة الصيدلية الوطنية للصين "سينوفارم"، والثانية مذكرة تفاهم حول إعداد قدرات تصنيع اللقاحات بالمملكة مع شركة "ريسيفارم".

والاتفاقية الثالثة بين شركة "سينوفارم" و"سوطيما" المغربية، تتيح للأخيرة تصنع اللقاح الصيني.

وقالت الوكالة إن الاتفاقيات تهدف إلى تمكين المغرب من إنتاج لقاح كورونا، ولقاحات أخرى رئيسية (لم تذكرها)، لتعزيز اكتفائه الذاتي.

وتستهدف الاتفاقيات إنتاج 5 ملايين جرعة من اللقاح شهريا، في المغرب، على أن يتضاعف تدريجيا.

وقالت الوكالة إن مشروع إنتاج اللقاحات في المغرب يتوقع أن يحشد استثمارا إجماليا بحوالي 500 مليون دولار.

