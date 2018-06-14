أغلبية لصالح قرار أممي ضد إسرائيل على خلفية جرائمها بغزة

بأغلبية 120 صوتا، مقابل ثمانية، وامتناع 45 عن التصويت

نددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإسرائيل، أمس الأربعاء، لاستخدامها المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين، وطلبت من الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو جوتيريش، أن يوصي بوضع "آلية حماية دولية" للأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأعلن رئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية "ميروسلاف لاجاك" اعتماد مشروع القرار الذي يدين قتل المتظاهرين الفلسطينيين علي يد قوات الجيش الإسرائيلي، ويدعو إلى توفير حماية دولية للسكان المدنيين من الفلسطينيين في أراضيهم المحتلة.



وأقرت الجمعية العامة القرار بأغلبية 120 صوتا، مقابل ثمانية، وامتناع 45 عن التصويت. وكانت الجزائر وتركيا والفلسطينيون طرحوا مشروع القرار على الجمعية العامة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر حق النقض (الفيتو) لإفشال قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي، الذي يضم 15 عضوا