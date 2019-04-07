أفران الطوب في الهند
يعيش عمال أفران الطوب فى الهند كالعبيد ، المشهد يبدو خارج الزمن، رجال وسيدات يمشون فى صف صعودا وهبوطا كمن يتسلق الهرم يئنون تحت وطأة حملهم الثقيل ويحتفظون باتزانهم تحت ثقل صناديق الطوب التي يحملونها إلى الأفران.
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