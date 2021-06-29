أفضل الدول في مرحلة ما بعد كورونا

شرعت أهم الاقتصادات الدولية في تخفيف القيود الصحية التي ترافقت مع انتشار وباء كوفيد-19 وذلك بعد مرور عام ونصف تقريباً على بدايته وما ترافق مع ذلك من آثار سلبية. وقد نشرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية الاثنين 28 حزيران/يونيو 2021 تصنيفاً لما اعتبرته أفضل الدول التي تعاود فيها الحياة مجراها بعد جائحة كورونا، فمن هي أفضل الدول التي تعود فيها الحياة الطبيعية إلى سابق عهدها؟

اميركا اولا

وفيما حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول على المستوى العالمي، لم تتضمن القائمة سوى تركيا التي احتلت صدارة دول الشرق الأوسط والمنطقة العربية (المركز 14 على المستوى الدولي) تلتها السعودية والإمارات.

وجاءت نيوزيلندا في المركز الثاني على المستوى العالمي، ثم سويسرا، فإسرائيل وفرنسا وإسبانيا وأستراليا. بينما تبوأت الصين المركز الثامن، تلتها بريطانيا وكوريا الجنوبية والنرويج والدنمارك وسنغافورة.

مؤشرات التصنيف

واعتمدت الوكالة، في هذا التصنيف، على مؤشرات ومقاييس أبرزها اتساع وحجم حملات التطعيم وإلغاء وضع الكمامة وتخفيف القيود الصحية والتراجع عن الإجراءات الحدودية الصارمة.

وتضيف الوكالة أن من الأمور المركزية في هذا الميدان انفتاح الاقتصاد على العالم وسهولة التنقل داخل وخارج مكان ما، ومقدار السفر الجوي، وذلك إلى جانب مقاييس عشرة أخرى تتبع معدلات الوفيات وعدد الإصابات وحرية الحركة والنمو الاقتصادي.