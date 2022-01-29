أفغانستان: أب يعرض أطفاله الأربعة للبيع.. ومليون طفل يواجهون خطر الموت

دفعت الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها أفغانستان، أحد الآباء إلى عرض ابنائه الأربعة للبيع، في العاصمة كابل، بسبب عدم قدرته على توفير قوتهم، ومكوثهم لأيام بدون طعام.

وأفادت وكالة "راها برس" الإخبارية الأفغانية، بأن رجلا في كابل أرسل لها مقطع فيديو قال فيه إنه أجبر على عرض أطفاله الأربعة للبيع بسبب الفقر المدقع.

وبحسب الوكالة، قال الرجل، الذي عرف عن نفسه على أنه من سكان مقاطعة قندوز، إنه كان يعمل بجد في كابل منذ عدة سنوات، ويكسب لقمة العيش، لكن مرت عدة أشهر منذ الاضطرابات السياسية الأخيرة، وهو عاطل عن العمل، ويعاني من مشكلة في الظهر ومرض، وليس لديه أحد في كابل لمساعدته.

وأشار إلى أن أطفاله الصغار لم يأكلوا منذ عدة ليال وأن كل جهوده لكسب لقمة العيش وكسب الرزق باءت بالفشل.

مليون طفل يواجهون خطر الموت

ويواجه نحو مليون طفل في أفغانستان خطر الموت بسبب سوء التغذية، كما يعاني نصف السكن أزمة جوع حادة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وقال مدير مستشفى وردك الإقليمي، محمد نادر رحماني، لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن المستشفى يشهد انخفاض وزن الأطفال عند الولادة بشكل مثير للقلق، بسبب أن أجساد الأمهات المصابات بسوء التغذية غير قادرة على حمل أطفالهن فترة الحمل الكاملة.

وأكد رحماني أن الأطفال الذين يولدون بوزن أقل من كيلوغرام واحد، أو حوالي 2.2 رطل، لا تتعدى نسبة بقائهم على قيد الحياة نحو 30%.

وقال والي محمد، شاب أفغاني: "لقد فقدنا توأمتنا بسبب فقرنا. ما زلنا نأمل في الله. ليس لدينا أي شخص آخر نعتمد عليه".

كان محمد وزوجته بالواشا، يكافحان قبل استيلاء طالبان على السلطة في 15 أغسطس لتوفير سبل معيشتهم، لكن زادت مأساتهما في الأشهر القليلة الماضية. لقد فقد محمد عمله في نقل البضائع في مدينة شهر عاصمة إقليم وردك.

قال محمد إنه قبل استيلاء طالبان على السلطة، كان بإمكانه جني ما بين 8 إلى 10 دولارات في الأسبوع، لكن ذلك تقلص الآن إلى 3 دولارات أو 4 دولارات في الأسبوع.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن العمال الأفغان المؤقتين مثل محمد يعملون بمعدل يوم واحد فقط في الأسبوع.

23 مليونا يواجهون الجوع

تقدر جماعات الإغاثة والوكالات الدولية أن 23 مليون شخص، أي أكثر من نصف البلاد، يواجهون جوعًا شديدًا وأن ما يقرب من 9 ملايين شخص على شفا المجاعة. ولجأ الناس إلى بيع ممتلكاتهم لشراء الطعام وحرق الأثاث للدفء وحتى بيع أطفالهم.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير. منذ يونيو، قفز سعر دقيق القمح بنسبة 53٪ وزيت الطهي بنسبة 39٪ والسكر بنسبة 36٪، وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

قالت بالواشا، 35 عامًا: "لقد كنا دائمًا فقراء، لكن الأمور ساءت لدرجة أنه ليس لدي كلمات لوصفها".

بعد سيطرة طالبان، جمدت الولايات المتحدة أصول البنك المركزي في أفغانستان وفرضت عقوبات مالية، مما شل النظام المصرفي في البلاد. كما منعت البنوك الناس من سحب مدخراتهم. ولم يعد بإمكان الأفغان الذين يعملون في الخارج إرسال الأموال إلى أوطانهم.

وأغلقت إيران وباكستان الجيران، حيث كان الأفغان يذهبون تقليديًا للبحث عن عمل في الأوقات الصعبة، حدودهما.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أنه يمكن رؤية عواقب هذه الأزمة في جناح سوء التغذية للأطفال الصغار في مستشفى مدينة ميدان شهر.

جميع الأمهات لديهن نفس القصة المروعة، حيث لم يتمكن أزواجهن من العثور على عمل، فتضاءل نظام الأسرة الغذائي. وقالت الأمهات إنهن لا يأكلن ما يكفي لإنتاج حليب الثدي للأطفال، كما أن الأطفال الأكبر سناً بقليل غالباً ما يحصلون على قطع صغيرة من الخبز والشاي.

قال الدكتور رحماني، مدير المستشفى: "انتهت الحرب، لكن مشكلتنا الأكبر الآن هي الوضع الاقتصادي".

أغنياء أفغانستان

ويبدو أن أمة بأكملها يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة تعيش على بقايا الطعام والأعمال الخيرية والاقتراض من الأقارب والجيران. لكن حتى الأفغان الأغنياء الذين تمكنوا من مساعدة الآخرين بدأت مواردهم تنفد، بحسب الصحيفة الأميركية.

وفي الشهر الماضي، قال الملا حسن أخوند، رئيس وزراء نظام طالبان، في خطاب إن طالبان ألقت باللوم في الجوع على الجفاف الذي قال إنه جاء من عند الله.

وأكد أنهم لم يعدوا الناس بتوفير الطعام. وأضاف: "الله هو الذي وعد مخلوقاته بتوفير الطعام".

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، إن الحكومة الجديدة تبذل قصارى جهدها لمعالجة الفقر. لكنه أضاف أن إحصائيات الأمم المتحدة التي تفيد بأن 95٪ من السكان يكافحون لإطعام أنفسهم كانت مبالغة. وأرجع الفقر في أفغانستان إلى 40 عامًا من الحروب المدمرة.