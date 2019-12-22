أفغانستان: النتائج الأولية تظهر فوز أشرف غني بولاية ثانية

أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات الأفغانية، أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 أيلول/ سبتمبر الماضي، تظهر فوز الرئيس الحالي أشرف غني بولاية ثانية بحصوله على 64ر50% من الأصوات.

وأوضحت رئيسة اللجنة حوا علم نورستاني، اليوم الأحد، أن المرشح عبد الله عبد الله، المنافس الأبرز لغني، حصل على 5ر39% من الأصوات.

وسبق أن تم إرجاء إعلان النتائج أكثر من مرة بسبب مخاوف تتعلق باتهامات بحدوث تزوير، حيث حاول عبد الله التشكيك في عملية فرز الأصوات.

وإذا ما لم تتغير النتائج، فإن غني قد يكون قد حسم الانتخابات من الجولة الأولى دون الحاجة إلى جولة ثانية.

ويمكن الآن تقديم الشكاوى رسميا للجنة الطعون.

ولم تعلن اللجنة المستقلة موعدا لإعلان النتائج النهائية رسميا.