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أفغانستان تتلقى طلبات الترشح للانتخابات التي طال تأجيلها

أفغانستان تتلقى طلبات الترشح للانتخابات التي طال تأجيلها
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