أفغانستان تتلقى طلبات الترشح للانتخابات التي طال تأجيلها

تعد هذه الانتخابات مقياسا للانتخابات الرئاسية المتوقع عقدها في العام المقبل

بدأت أفغانستان اليوم السبت في تلقي طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية والمحلية في خطوة جديدة نحو إجراء انتخابات طال تأجيلها وحفلت بتهديدات بشن هجمات تستهدف مراكز تسجيل الناخبين.

وقال جولا جان بادي سيد رئيس مفوضية الانتخابات المستقلة في مؤتمر صحفي، إن التسجيل سيستمر على مدى الإثني عشرة يوما المقبلة. ومن المتوقع أن يسجل المئات أسماءهم للترشح.

ومن المنتظر أن تعقد انتخابات البرلمان والمجالس المحلية يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أكثر من ثلاثة أعوام من انتهاء فترة البرلمان السابقة التي كانت خمسة أعوام في عام 2015.

وإلى جانب انتخاب البرلمان تعد هذه الانتخابات مقياسا للانتخابات الرئاسية المتوقع عقدها في العام المقبل.

ويدعم الشركاء الدوليون لأفغانستان الانتخابات بقوة، إذ يرون أنها اختبار مهم للشرعية الديمقراطية. لكنها واجهت سلسلة من العقبات تشمل مشكلات فنية ومخاوف بشأن التلاعب في الأصوات إلى جانب مخاوف أمنية كبيرة.

وقتل نحو 60 شخصا في الشهر الماضي عندما هاجم انتحاري مركزا لتسجيل الناخبين في العاصمة كابول. وشهدت أنحاء أخرى حوادث مماثلة.

وقال سيد اليوم السبت، إن نحو 3.2 مليون شخص سجلوا أسماءهم للتصويت حتى الآن وهو ما يقل بكثير عن العدد المحتمل للكتلة التصويتية البالغ 14 مليون شخص، لكنه يتجاوز بعض التوقعات بأن العنف سيعطل عملية التسجيل بالكامل.