أفغانستان.. ضحايا في ثلاث تفجيرات تهز كابول

هزت ثلاث تفجيرات اليوم السبت العاصمة الأفغانية كابول، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى، بحسب ما اعلنت الأجهزة الأمنية في أفغانستان.

ونقلت قناة “طلوع نيوز” المحلية عن الشرطة، قولها إن أول انفجار وقع في محل تجاري بمنطقة “باغي قازي”، غربي كابول، صباح السبت، موضحة أن ماهية التفجير لم تتضح بعد.

وقالت الشرطة إن المواطنين وقوات الأمن كانوا مشغولين بمساعدة الجرحى عندما وقع انفجار ثان قتل فيه مدنيان، أحدهما أفغاني هندوسي، وأصيب خمسة آخرون بينهم هندوسيان.

وفي حادث منفصل، قالت شرطة العاصمة إن انفجارا استهدف سيارة تابعة لها في منطقة هيس أوال شمال كابول، قتل فيه أحد أفراد القوة الأمنية.

وتأتي التفجيرات وسط ازدياد الهجمات التي تستهدف كابول في الشهرين الماضيين، وغالبا ما تعلن حركة “طالبان” مسؤوليتها عنها.

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