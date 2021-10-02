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أفغانستان: طالبان تعدم قائدا أمنيا سابقا في "غزني"

منشور 02 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 11:55
عناصر من حركة طالبان
عناصر من حركة طالبان

أعدمت حركة طالبان التي تسيطر على نظام الحكم في أفغانستان، قائدا أمنيا سابقا في ولاية غزني، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.

ونقلت وكالة "آماج نيوز" أمس الجمعة عن عبد الحي، نجل الضابط السابق محمد هاشم خلجي، قوله إن والده الذي كان قائدا للمنطقة الأمنية الأولى في مدينة غزني استسلم إلى "طالبان" طوعا مع كل أسلحته لدى سقوط المدينة في يد الحركة قبل 50 يوما.

وذكر نجل القتيل أن والده أعدم مساء اليوم السابق، ولم يُسمح لأفراد عائلته بلقائه خلال فترة احتجازه.

ونشرت الوكالة صورة تظهر جثة القتيل.

ولم تعلق "طالبان" على الموضوع بعد.

 

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