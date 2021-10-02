أفغانستان: طالبان تعدم قائدا أمنيا سابقا في "غزني"

أعدمت حركة طالبان التي تسيطر على نظام الحكم في أفغانستان، قائدا أمنيا سابقا في ولاية غزني، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.

ونقلت وكالة "آماج نيوز" أمس الجمعة عن عبد الحي، نجل الضابط السابق محمد هاشم خلجي، قوله إن والده الذي كان قائدا للمنطقة الأمنية الأولى في مدينة غزني استسلم إلى "طالبان" طوعا مع كل أسلحته لدى سقوط المدينة في يد الحركة قبل 50 يوما.

وذكر نجل القتيل أن والده أعدم مساء اليوم السابق، ولم يُسمح لأفراد عائلته بلقائه خلال فترة احتجازه.

پسر نظامی مقتول به آماج: طالبان پس از ۵۰ روز حبس، پدرم را در زندان کُشتند



عبدالحی پسر محمدهاشم خلجی آمر پیشین حوزه‌ی اول امنیتی شهر غزنی به آماج‌نیوز می‌گوید که طالبان پدرش را پس از ۵۰ روز حبس در زندان امنیت ملی، امروز به قتل رسانده‌اند. pic.twitter.com/U5ijmLvo9X — Aamaj News (@AamajN) October 1, 2021

ونشرت الوكالة صورة تظهر جثة القتيل.

ولم تعلق "طالبان" على الموضوع بعد.