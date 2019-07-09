أفغانستان: غارة تقتل 7 أشخاص من عائلة واحدة

قتلت عائلة كاملة مكونة من 7 أفراد إثر غارات جوية اليوم الثلاثاء في ولاية بغلان شمالي أفغانستان.

وقال ممثل مجلس الولاية شمس الحق بريكازي: "أبادت غارة جوية عائلة كاملة من 7 أفراد بحجة استهداف وكر للمسلحين في ولاية بغلان".

ولم يشر بريكازي ما إذا كانت الضربات الجوية قد نفذت من قبل القوات الجوية الأفغانية أو فريق الدعم المطلق بقيادة حلف شمال الأطلسي والقوات الأمريكية.

وقال بريكازي إن الغارات الجوية التي وقعت ليلة الاثنين قد استهدفت وكرا لمقاتلي "طالبان"، لكنها ضربت منزلا في قرية كاتوب خيل، مما أسفر عن مقتل 7 من أفراد أسرة واحدة بمن فيهم نساء وأطفال.

وتنفذ قوات الدفاع والأمن الأفغانية عمليات مشتركة مع قوات الناتو بقيادة واشنطن لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد، في الوقت الذي تستضيف فيه الدوحة محادثات سلام بين "طالبان" والحكومة في كابل.