أفغانستان.. مقتل العشرات من طالبان خلال اشتباكات في "قندوز"

قتلت القوات الأفغانية أكثر من 50 مسلحا من حركة طالبان، خلال اشتباك في ضواحي مدينة قندوز، عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم، حسب وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت وزارة الدفاع أن مسلحي طالبان شنوا هجوما منسقا في المدينة مساء ليلة الاثنين الماضي.

وأضافت وزارة الدفاع أن القوات الأفغانية ردت على الهجوم بدعم من قوات سلاح الجو، حيث قتلت أكثر من 50 مسلحا من طالبان وأصابت أكثر من 60 آخرين.

وقالت الوزارة إنه تم نشر قوات خاصة إضافية في مدينة قندوز للسيطرة على الوضع في المدينة بشكل أفضل.

ولم تعلق حركة طالبان على هذا الأمر حتى الآن.

(د ب أ)