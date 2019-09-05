أفغانستان: مقتل 3 أشخاص بانفجار في العاصمة كابول

أعلن مسؤول أفغاني، مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين في انفجار منطقة “شاش داراك” بالعاصمة كابل.

ووقع الانفجار في حي شاش دارك، البالغ التحصين والمحاذي للمنطقة الخضراء، حيث تتواجد العديد من المجمعات المهمة بينها المديرية الوطنية للأمن وهي جهاز الاستخبارات الأفغاني.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي “نؤكد وقوع انفجار في حي شاش داراك” حوالي الساعة 10,10 (05,40 ت غ).

ولم تعلن أي جهة على الفور المسؤولية عنه.

والإثنين، قتل 16 شخصا على الأقل في هجوم لطالبان على حي سكني في شرق كابول.

وتتزايد أعمال العنف الدامية في العاصمة الأفغانية على الرغم من توصل الولايات المتحدة وحركة طالبان إلى اتفاق “مبدئي” ينص على سحب آلاف الجنود الأمريكيين من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من طالبان.

لكن القلق يزداد بشأن الاتفاق إذ يخشى الأفغان من أن يؤدي إلى عودة طالبان إلى السلطة، فيما تتصاعد أصوات مشككة من نواب ومسؤولين أمريكيين. (أ ف ب)