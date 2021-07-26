أفغانستان.. مقتل 40 مسلحا من طالبان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الاثنين، عن اعتقال مخطط الهجمات الصاروخية على القصر الرئاسي خلال صلاة عيد الأضحى في العاصمة كابول.

وأعلنت "الداخلية"، عن مقتل 40 مسلحا من حركة طالبان، في ولاية باكيتا شرقي البلاد، وذلك حسب شبكة "تولو نيوز" الأفغانية.

وأفاد ميرويس ستانكزاي الناطق باسم وزارة الداخلية أن الاعتقالات تمت خلال عملية للقوات الخاصة الأفغانية في مدينة كابول، مؤكدا أن المخطط الرئيسي للهجمات يدعى مؤمن وقد شارك أيضا في عدة هجمات في منطقة باغمان في كابول.

وسقطت ثلاثة صواريخ يوم الثلاثاء الماضي، بالقرب من القصر الرئاسي الأفغاني بالعاصمة كابول، خلال صلاة عيد الأضحى التي حضرها الرئيس أشرف غني وشخصيات أخرى.

واندلعت اشتباكات عنيفة في أنحاء البلاد خلال الشهرين المنصرمين في الوقت، الذي تشن فيه طالبان هجمات كبرى وتسيطر على مناطق ريفية ومعابر حدودية وعواصم إقليمية، مما دفع القوات الأفغانية والأمريكية لشن ضربات جوية في مسعى لدحر المتشددين.

ويلتقى مفاوضون في العاصمة القطرية الدوحة في الأسابيع الأخيرة، لكن دبلوماسيين حذروا من أن محادثات السلام لم تحقق تقدما كبيرا منذ بدايتها في سبتمبر/ أيلول الماضي