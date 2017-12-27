أفغانستان: مقتل 50 داعشياً في غارات جوية للنظام

تدمير ثلاثة مستودعات للذخائر ومتفجرات وأسلحة خاصة بالجماعة الإرهابية

ذكرت وزارة الدفاع الافغانية أن حوالي 50 مسلحاً، ينتمون إلى تنظيم داعش قتلوا في أحدث عمليات تشنها قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية على التنظيم، وفق ما ذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضافت وزارة الدفاع في بيان اليوم، أن سلسلة من عمليات القصف الجوي بمنطقة أشين بإقليم ننغارهار شرق أفغانستان.

وألعن البيان تدمير ثلاثة مستودعات للذخائر ومتفجرات وأسلحة خاصة بالجماعة الإرهابية.

وذكرت وزارة الدفاع أن القصف الجوي أسف أيضاً عن تدمير ملاذ آمن، خاص بالجماعة الإرهابية في الإقليم.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة من بينها داعش على التقرير حتى الأن.