أفغانستان.. مقتل 7 مدنيين في مطار كابل

قتل 7 مدنيين أفغان جراء فوضى حشود الفارين من حركة طالبان في مطار كابل الدولي، بحسب الجيش البريطاني.

والمطار هو الوجهة المحورية لآلاف الأشخاص الذين يحاولون الفرار من حركة طالبان، التي اجتاحت كابول قبل أسبوع في هجوم خاطف استولت به على البلاد.

كما أكد مسؤول في الناتو في وقت سابق إصابة 17 شخصا على الأقل جراء واقعة تدافع حصلت عند إحدى بوابات مطار كابل

وقال بيان لوزارة الدفاع البريطانية، الاحد، بأن "الظروف على الأرض لا تزال صعبة للغاية ولكننا نبذل قصارى جهدنا للتحكم في الوضع بسلامة وأمان قدر الإمكان"

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية وحركة "طالبان" أعلنت أمس السبت، أن قواتهما أطلقت النار لتفريق المدنيين الذين احتشدوا في مطار كابل

وأقر المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي بأن القوات الأمريكية في مطار كابل أطلقت الليل الماضي رصاصا تحذيريا باتجاه الحشود لكن دون وجود مؤشرات عن وقوع إصابات.