أفغانستان.. مقتل 8 عسكريين في هجوم لطالبان

قتل 8 عسكريين بهجوم شنه مسلحو حركة طالبان.

ونفذت حركة طالبان الليلة الماضية هجوما على نقطة تفتيش وعبور في منطقة كوزبهار شرقي إقليم ننجرهار، ما أسفر عن مقتل ثمانية عسكريين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وتزداد حدة التوتر في أفغانستان على خلفية وعود الإدارة الأمريكية بإنهاء عملية سحب قواتها من الأراضي الأفغانية قبل 11 سبتمبر القادم.

وتشهد أفغانستان حاليا مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان الذين يسيطرون على مناطق ريفية واسعة، ويشنون هجمات متواصلة على مدن أفغانية كبيرة.