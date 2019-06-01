أفغانستان: 24 قتيلا ومصابا من طالبان في سلسلة غارات أمريكية

منشور 01 حزيران / يونيو 2019 - 07:52
القوات الأمريكية نفذت الغارات الجوية دعما للقوات المسلحة الأفغانية
القوات الأمريكية نفذت الغارات الجوية دعما للقوات المسلحة الأفغانية

 قُتل وأصيب 24 مسلحا من حركة طالبان في سلسلة من الغارات الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان، بإقليمي بادغيس وغور شمال غرب البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء السبت.

وذكر فيلق ظفر 207، في بيان أن القوات الأمريكية نفذت الغارات الجوية دعما للقوات المسلحة الأفغانية في منطقة بالا مورغاب بإقليم بادغيس وشهرك بإقليم غور.

وأضاف البيان أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 20 مسلحا من حركة طالبان وإصابة أربعة آخرين.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من بينها طالبان على الغارات الجوية حتى الآن.

يأتي ذلك وسط تدهور الوضع الأمني في بعض مناطق إقليمي بادغيس وغور خلال الأشهر الأخيرة. وغالبا ما ينفذ مسلحو طالبان أنشطة إرهابية في المناطق المضطربة في الإقليمين. 

كلمات دالة:القوات الأمريكيةأفغانستانطالبانغارات

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن