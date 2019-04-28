أفغانستان.. 7 قتلى من طالبان بغارة جوية

لقي 7 من مقاتلي طالبان مصرعهم بغارة جوية استهدفت يوم أمس السبت أحد مواقعهم، بين منطقتي أندار وغيرو بمقاطعة غازني وسط أفغانستان.

وأعلن المتحدث باسم إدارة المقاطعة عارف نوري اليوم، أن بين القتلى كان مختصا في تركيب الألغام والعبوات الناسفة.

وذكر المتحدث أن الغارة الجوية نفذت على أساس معلومات استخبارية، تم الحصول عليها مسبقا ونجم عنها إصابة أكثر من 10 مسلحين آخرين.

وأعلنت حركة طالبان الأفغانية مؤخرا بدء زحفها الربيعي السنوي في إطار عملية "النصر" ضد الأعداء في الداخل والخارج"، وباشرت بشن هذا الهجوم اعتبارا من 12 أبريل الجاري.