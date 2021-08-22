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أفغانية تلد طفلة على متن طائرة عسكرية أمريكية

منشور 22 آب / أغسطس 2021 - 07:37
الأم عقب انجابها لطفلة على متن الطائرة الأمريكية
الأم عقب انجابها لطفلة على متن الطائرة الأمريكية

على متن طائرة إجلاء عسكرية أمريكية وضعت سيدة أفغانية طفلة  اليوم السبت، بحسب ما أعلنته قيادة القوات الجوية الأمريكية.

ودخلت الأم خلال الرحلة في المخاض وبدأت تعاني من مضاعفات.

وقرر قائد الطائرة خفض الارتفاع لزيادة ضغط الهواء في الطائرة، مما ساعد على استقرار حياة الأم وإنقاذها.

ونشرت القيادة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، جاء فيها إن المخاض أتى السيدة الأفغانية خلال المرحلة الثانية من رحلة الإجلاء، بعيدا عن بلادها.

وعند الهبوط، ولدت الطفلة في حجرة الشحن التابعة للطائرة.

وقالت القيادة إن "الطفلة وأمها تم نقلهما إلى منشأة طبية قريبة، وهما بحالة جيدة".

كلمات دالة:افغانستان

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