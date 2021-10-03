أفقانستان .. مطار كابول جاهز للرحلات الدولية

أعلن هيئة الطيران المدني في أفغانستان، اليوم الأحد، أن مطار العاصمة كابول بات جاهزا للرحلات الدولية، وأنه يعمل بكامل طاقته، بعد ان تم حل مشكلات فنية في الأيام الأخيرة.

وذكر مسؤولون أن رحلات محلية بدأت في المطار، وأنه جاهز للرحلات الدولية من أجل استئناف نشاطه الطبيعي.

واستقبل المطار بعض الرحلات من قطر وباكستان والإمارات في الأيام الأخيرة.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الأفغانية، محمد نعيم صالحي إن الهيئة أرسلت خطابات إلى دول مجاورة والمجتمع الدولي، تطلب منهم استئناف الرحلات في المطار.

وأضاف صالحي “من الناحية الفنية، ليس هناك أي مشكلة قبل (استئناف) الرحلات الدولية. إننا نتطلع لإيجاد ردود من الدول المجاورة، حول ما إذا كانت ستبدأ الرحلات إلى مطار كابول أم لا. وحالياالرحلات المحلية مستمرة”.

(د ب أ)