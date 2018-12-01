أفلام تحمل قيم الأمل والمرونة تثري ثقافة الجمهور في مهرجان أجيال السينمائي‎

يشهد المهرجان تقديم التجربة السينمائية الشاملة لفيلم "ذيب" (الأردن، المملكة المتحدة، قطر، الإمارات/2014)

تستمر فعاليات مهرجان أجيال السينمائي في دورته السادسة، من تقديم مؤسسة الدوحة للأفلام، مع عروض الأفلام والفعاليات المميزة، حيث يشهد يوم الأحد 2 ديسمبر عرض ثلاثة برامج للأفلام القصيرة تركز على قيم الأمل والشجاعة والمرونة يقدمها صناع أفلام من العالم. ويبلغ مجموع هذه الأفلام 25 فيلماً تعكس شعار المهرجان "صوت الأجيال" لتلبي أذواق مختلف شرائح المجتمع والجمهور.

ويشهد المهرجان تقديم التجربة السينمائية الشاملة لفيلم "ذيب" (الأردن، المملكة المتحدة، قطر، الإمارات/2014) للمخرج ناجي أبو نوار. وبالشراكة مع معهد دراسات الترجمة التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة، يقدم أجيال العروض السينمائية الشاملة التي تستحضر سحر السينما الآسرة، حيث سيتمكن الجمهور من ضعاف البصر من مشاهدة الفيلم عبر الصوت وحده، من خلال الوصف الصوتي للعناصر البصرية التي لا يمكن فهمها من خلال الصوت أو الموسيقى أو المؤثرات الصوتية. وسيتوفر للحضور من الصم أو ضعاف السمع أو الذين يعانون صعوبة في فهم الحوار، ترجمة مفصّلة باللغتين العربية والإنجليزية، فضلاً عن الترجمة الفورية بلغة الإشارة. يقدم العرض المجاني في الساعة 5:30 مساءً في مسرح الدراما في كتارا.

وللجمهور الذي فاته حضور أفلام "صنع في قطر" في كتارا، يوفر المهرجان لعشاق لأفلام القطرية فرصة ثانية لحضور 16 فيلماً مشاركاً في أجيال في هذا العام، وذلك في نوفو سينماز في اللؤلؤة قطر. "صنع في قطر" من تقديم أوريدو، يضم أفلاماً لصناع أفلام قطريين ومقيمين في قطر. يعرض البرنامج الأول في يوم الأحد في الساعة 5:30 مساءً بينما يعرض البرنامج الثاني في الساعة 8:30 مساءً. وتعالج الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة في "صنع في قطر" مواضيع متنوعة حول قطر وثقافتها وشعبها ومختلف الأماكن فيها.

تعرض الإفلام القصيرة تحت عنوان "الأمل" في الساعة 6:30 مساءً في كتارا 12 – صالة أ وتدعو للتحلي بالأمل وعدم الاستسلام، وتشمل الأفلام التالية: "أنشودة الفيل" (الولايات المتححدة الاميركية/2018) من إخراج لين توملينسون ويروي قصة أول فيل سيرك في أميركا، "أنتوني" (أرمينيا، الولايات المتحدة/2017) للمخرج أليك تامار، ويدور حول فتاة سورية أرمينية تسافر في حافلة بصحبة أبيها، "منطادان" (الولايات المتحدة الاميركية:2017) من إخراج مارك سميث ويتحدث عن قردان من قرود الليمور ينطلقان في مغامرة بمنطادين عبر السماء البديعة الصافية، "البيضة أود" (النروج، البرتغال/2016) من إخراج كريستين أولسيث ويتتبع الصغير أود الذي يبالغ في القلق خشية كسر رأسه البيضاوي الهش، "أزمة الغاز المطاطي" (الأرجنتين/2017) من إخراج رودريغز دياز، وهو عبارة عن مغامرة تحاكي ألعاب الفيديو، "بشير في أرض العجائب" (هولندا/2017) من إخراج إلس دوران وإيفيلين فيهوف ويتحدث عن صبي صغير من ساكني الصحراء الكبرى، "قطاران" (روسيا/2016) من إخراج سفيتلانا أندريانوفا ويتتبع قطاران يجوبا شوارع المدينة الصاخبة، "أشقاء" (كندا/2016) من إخراج جيمس مايكل شيانغ، ويظهر بعض تجارب الاطفال في الحياة بأسلوب صادق وصريح، وفيلم "ممنوع لصق الإعلانات" (كندا/2017) للمخرج روبن هيز وهو فيلم تخيلي قصير.

يوجه برنامج الأفلام القصيرة تحت عنوان "شجاعة" دعوة للصمود والثبات في مواجهة العقبات والتحديات ومواجهتها بكل شجاعة، وسيتم عرضها الساعة 7:45 مساءاً في مبنى 12- مسرح ب بكتارا. ويضم البرنامج الأفلام التالية: "توهج" (الولايات المتحدة الأمريكية/2017) للمخرج تشيالينغ يانغ، وهو فيلم رسوم متحركة قصير يقترب في بنيته من السيرة الذاتية، ويعتمد أسلوب رسم يدوي رائع ومتقن للغاية كأنه جاء من عالم خيالي؛ "كما كان أبي" (العراق/2018) للمخرج مسلم حبيب ويحكي الفيلم قصة علي، صبي في الثانية عشرة من عمره، يعاني من تهميش المجتمع له بسبب إعاقته وخلفيته العرقية؛ "قطرة بعد قطرة" (البرتغال/2017) للمخرجة أليكساندرا راميريز والذي يستند إلى مقابلات شخصية واقعية تدون مشاعر آخر مجموعة قطنت قرية في طريقها إلى الاندثار؛ "المحطة الأخيرة هي القمر" (بولندا،ليتوانيا/2017) والذي يدور حول فتاة صغيرة تسعى للتكيف مع مرض أصابها؛ "الطائر كارما" (الولايات المتحدة/2018) للمخرج ويليام سالازار، وهو فيلم رسوم متحركة يدوي، "قتل الأمل" (فرنسا/2017) للمخرجة جوليا ريتالي وناتاشا غرانجو عن الداخل السوري والحرب الأهلية المأساوية، "سيروكو" (فرنسا/2016) للمخرج رومين جارسيا وكيفين تاربينيان وتوماس لوبيز ماسي، وافريل هاغ، ولورين ماديك، ويدور حول اجتماع عائلي للإحتفال بميلاد عرابهم، "رحلة شانغيو" (الولايات المتحدة الأمريكية/2017) للمخرج بيري تشن وهو عمل إبداعي دافعة الحب الخالص لفنان رسوم متحركة شاب.

ويعكس البرنامج تحت شعار "مرونة" كيفية مواجهة الإبتلاءات وتحويلها إلى حافز لتطوير الذات. وتعرض أفلام هذا البرنامج في الساعة 7 مساءاً بدار الأوبرا في كتارا. ويضم هذا القسم الأفلام التالية: "مدينة البضائع" (الولايات المتحدة الأمريكية/2016) للمخرجة جيسيكا كينغدون وهو فيلم وثائقي يستكشف الحياة اليومية للباعة الذين يعملون في أكبر سوق استهلاكي في العالم، "وجه كارلوتا" (ألمانيا/2018) للمخرج فالنتين ريديل وفريدريك سكولد، ويدور حول إمرأه لا تستطيع تمييز وجهها مصابة بعمى تمييز الوجوه، "لا أؤمن بك ولكن هنالك جاذبية" (تركيا/2018) للمخرج أوموت سوباشي، وهو نظرة كوميدية على الحياة اليومية لسكان مبنى مرتفع، "جماد" (المملكة المتحدة/2018) للمخرجة لوسيا بولغيروني، ويدور حول كاترين التي تنقلب حياتها رأساً على عقب فجأة، "أخوة" (كندا، تونس، قطر، السويد/2018) من إخراج ميريام جوبور، ويتحدث عن قصة مالك ذو الثمانية عشر عام الذي يعود إلى قريته الصغيرة في تونس، "المركبة الفضائية" (الكويت، لبنان/2017) للمخرجة منيرة القادري وهو شبه سيرة ذاتية من الخيال العلمي، "نقلة" (الكويت/2017) للمخرج يوسف البقشي عن شاب مقعد يصارع للتغلب على عجزه ولكن تندلع حرب تزيد من معاناته، "الفراغ السلبي" (فرنسا/2017) للمخرج ماكس بورتر ورو كواهاتا، ويتبع والد سام الذي يعلمه فن ترتيب حقائب السفر بدقة متناهية. التذاكر متاحة لبرامج أمل، شجاعة ومرونة بسعر 15 ريال قطري للفرد.

ويشهد مسرح الدراما في كتارا في الساعة 9 مساءً عرض فيلم "الرجل الذي سرق بانكسي" (المملكة المتحدة، إيطاليا، قطر/2018) والذي حصل على دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام وفاز بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي 2018. الفيلم من إخراج ماركو بروسريبيو ويتحدث عن "بانكسي" الناشط وفنان الرسم في الشوارع حيث يرسم لوحات سياسية وأعمالاً فنية في شوارع فلسطين.

سعر التذكرة لفعاليات وعروض مهرجان أجيال السينمائي 25 ريال قطري. تباع التذاكر الآن على مدار الساعة على الموقع الإلكتروني http://www.dohafilminstitute.com/filmfestival/ticketinformation ، أو شخصياً في شباك التذاكر في متجر فناك في الدوحة فيستيفال سيتي ولاجونا مول، أو من شباك التذاكر الرئيسي لأجيال في كتارا في المبنى 12.

الشركاء الرسميون لمهرجان أجيال السينمائي 2018: الحي الثقافي كتارا "الشريك الثقافي"، Ooredoo "الشريك الرئيسي"، نوفو سينماز "الشريك الاستراتيجي"، فندق سانت ريجس الدوحة "الراعي المميز".