أفيخاي أدرعي يقارن بين "خراب الهيكل" ويوم عرفة !

عقد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي الاثنين، مقارنة بين ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل" ويوم عرفة، معتبرا ان صيام اليهود في هذه الذكرى المزعومة والمسلمين في يوم الحج الأكبر "حكمة" ربانية ينبغي ان "يتعظ منها الناس".

وقال ادرعي في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه في تويتر ان "من رسائل الله الواحد الأحد التشابه والتزامن في أعياد البشر، لا سيما اليهود والمسلمون".

من رسائل الله #الواحد الأحد التشابه والتزامن في أعياد البشر، لا سيما اليهود والمسلمون، فمع انتهاء #الصيام_اليهودي بمناسبة ذكرى خراب #الهيكل_المقدس، يبدأ المسلمون #صيام_عرفة

ما أعظم حكمته وأساليبه للجمع بين البشر فهل يتعظ منها #الإنسان؟ pic.twitter.com/dI0Xg82lOz — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 18, 2021

واوضح انه "مع انتهاء الصيام اليهودي بمناسبة ذكرى خراب الهيكل المقدس، يبدأ المسلمون صيام عرفة.. ما أعظم حكمته وأساليبه للجمع بين البشر فهل يتعظ منها الإنسان؟”.

لحجاج بيت الله نتمنى لكم حجًا مقبولًا، ولكافة المحتفلين صلاةً مستجابة وذنبًا مغفورًا ولكل الخصوم عسى أن يحل عليكم سلامًا وخيرًا ومعرفةً فمن غير #الانفتاح لا يمكن #التلاقي وبالتالي #التعايش فهذا مطلب الله عز وجل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 19, 2021

وتابع ان “اليوم هو يوم عرفة، الحَجّ الأكبر لدى الأخوة المسلمين حيث تُغفَر فيه الذنوب والخطايا، وتُعتَق فيه الرِّقاب من النار، وأيضًا يوم النَّحر؛ لقَوْل النبيّ عليه السلام: {إنَّ أعظمَ الأيَّامِ عندَ اللَّهِ تبارَكَ وتعالَى يومُ النَّحرِ ثمَّ يومُ القُرِّ}”.

وتمنى ادرعي لحجاج بيت الله "حجًا مقبولًا، ولكافة المحتفلين صلاةً مستجابة وذنبًا مغفورًا ولكل الخصوم عسى أن يحل عليكم سلامًا وخيرًا ومعرفةً فمن غير الانفتاح لا يمكن التلاقي وبالتالي التعايش فهذا مطلب الله عز وجل”.