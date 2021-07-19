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أفيخاي أدرعي يقارن بين "خراب الهيكل" ويوم عرفة !

منشور 19 تمّوز / يوليو 2021 - 03:47
افيخاي ادرعي

عقد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي الاثنين، مقارنة بين ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل" ويوم عرفة، معتبرا ان صيام اليهود في هذه الذكرى المزعومة والمسلمين في يوم الحج الأكبر "حكمة" ربانية ينبغي ان "يتعظ منها الناس".

وقال ادرعي في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه في تويتر ان "من رسائل الله الواحد الأحد التشابه والتزامن في أعياد البشر، لا سيما اليهود والمسلمون".

واوضح انه "مع انتهاء الصيام اليهودي بمناسبة ذكرى خراب الهيكل المقدس، يبدأ المسلمون صيام عرفة.. ما أعظم حكمته وأساليبه للجمع بين البشر فهل يتعظ منها الإنسان؟”.

وتابع ان “اليوم هو يوم عرفة، الحَجّ الأكبر لدى الأخوة المسلمين حيث تُغفَر فيه الذنوب والخطايا، وتُعتَق فيه الرِّقاب من النار، وأيضًا يوم النَّحر؛ لقَوْل النبيّ عليه السلام: {إنَّ أعظمَ الأيَّامِ عندَ اللَّهِ تبارَكَ وتعالَى يومُ النَّحرِ ثمَّ يومُ القُرِّ}”.

وتمنى ادرعي لحجاج بيت الله "حجًا مقبولًا، ولكافة المحتفلين صلاةً مستجابة وذنبًا مغفورًا ولكل الخصوم عسى أن يحل عليكم سلامًا وخيرًا ومعرفةً فمن غير الانفتاح لا يمكن التلاقي وبالتالي التعايش فهذا مطلب الله عز وجل”.

كلمات دالة:افيخاي ادرعييوم عرفةاسرائيلالسعوديةمكة المكرمة

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