أفيخاي يحتفي بالإسراء والمعراج ويهنئ المسلمين (فيديو)

أزجى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بالتهنئة الى "المؤمنين" بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج التي وصفها بأنها "من أعظم الليالي".

تهنئة أدرعي الذي لا يفوت مناسبة اسلامية الا وادلى بدلوه فيها، جاءت خلال تسجيل فيديو بثه عبر صفحته بموقع تويتر، وقد وقف امام لوحة تحمل عبارة "الاسراء والمعراج" بخط عربي كبير.

وقال ادرعي بنبرة ملؤها الحماس والبهجة "أهنئكم بذكرى الإسراء والمعراج أيها المؤمنين.. تعد ليلة الإسراء والمعراج من اعظم الليالي"، علما ان اليهود يعتبرون هذه الحادثة المعجزة اكذوبة اسلامية.

وأضاف: "أنتهزها مناسبة لأرسل أحر عبارات التهاني إلى كافة المسلمين وأن يجعلها الرب ليلة سعيدة وجابرة لقلوبكم جميعا".

تعد ليلة الإسراء والمعراج من أعظم الليالي، انتهزها مناسبة لارسل أحر عبارات التهاني إلى كافة المسلمين وان يجعلها ليلة سعيدة وجابرة لقلوب جميع المسلمين باعدًا عنهم كل سوء ومكروه. ليلة مباركة على الجميع. pic.twitter.com/8ZDErymQzJ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 27, 2022

وختم ادرعي قائلا. "ليلة مباركة على الجميع وكل عام وأنتم بخير".

ويحتفل المسلمون الليلة ذكرى الإسراء والمعراج، والتي أُسري خلالها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في القدس، قبل أن يعرج به إلى السماء.