أكاديمي إماراتي يروج لاتهام دمشق لأردوغان بتزوير شهادته

روج أكاديمي إماراتي، إلى اتهام النظام السوري، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتزوير شهادته الجامعية.

ونشر الأكاديمي عبد الخالق عبد الله، تقريرا للتلفزيون السوري الرسمي، يتهم أردوغان بتزوير شهادته، استنادا إلى تصريحات لبعض المعارضين للرئيس التركي.

وعلق عبد الله: "شهادة أردوغان الجامعية مزورة، وفِي حال ثبوت ذلك في المحكمة فسيعتبر رئيسا غير شرعي لتركيا، وتصبح جميع قرارته لاغية".

وفي رده على انتقاد المتابعين له، لاستشهاده بالنظام السوري للتشكيك بشهادة أردوغان، قال عبد الله: "ليس المهم المصدر، بل المعلومة عن شهادة أردوغان المزورة التي أصبحت قيد التحقيق".

وسخر ناشطون من احتفاء عبد الخالق عبد الله بتقرير النظام السوري، رغم أن المعارضة التركية نفسها لم تأخذ القضية على محمل الجد، بحسب مغردين.

اللافت أن وسائل إعلام فرنسية، وتركية معارضة، أثارت قضية شهادات أردوغان في العام 2016، بعد عامين فقط من انتخاب أردوغان رئيسا لتركيا.

يشار إلى أن أردوغان تخرج من كلية الاقتصاد في جامعة مرمرة، عام 1981.